«Проблема в том, что вы пьяные»: сибирячка пожаловалась на охрану в гинекологической больнице — видео конфликта

Мужчины якобы были в нетрезвом состоянии Источник: «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте











Жительница Новосибирска обратила внимание на охрану в гинекологической больнице. Сибирячка обвинила сотрудников в пьянстве — мужчины якобы находились в нетрезвом состоянии на рабочем месте.

Видео общения с охранниками выложили в паблике «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте». В сообщении сказано, что речь идет о медучреждении в Заельцовском районе.

— Жительница Новосибирска пришла проведать свою дочь, но на входе столкнулась с тремя сильно пьяными охранниками, которые никак не могли понять, что происходит, — сказано в сообщении.

Кадры опубликовали в соцсетях Источник: «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте

На кадрах видно просторное помещение, на входе которого сидит мужчина, первые секунды он не обращает внимание на посетительницу. После того, как женщина поздоровалась, ее собеседник несколько раз требует, чтобы она подошла. К ней также вышли еще два человека — женщина с медицинской маской в руках и мужчина в форме сотрудника службы безопасности.

— А что у вас такие пьяные люди здесь? Что здесь происходит? — спрашивает автор видео. — У меня здесь ребенок лежит.

К разговору вновь подключается мужчина, который был на входе — он подошел к посетительнице и поинтересовался, кто она. Затем сибиряк предложил девушке выйти, при этом его коллега сказал: «Не трогай ее руками».

— В чем проблема? Федеральная, перед вами, служба безопасности, — говорит на видео мужчина в форме. — в чем проблема?

— Проблема в том, что вы пьяные оба, — ответила автор видео.

Другие кадры уже были сняты на улице. Посетительница медучреждения ведет беседу, но уже с женщиной в медицинском халате — она поинтересовалась состоянием охраны и спросила, где находится главврач.

— Вы в какое помещение их зовете? Вы в больницу их зовете, где мой ребенок лежит? — сказала автор видео. — Я попросилась к ребенку, он спустится — нельзя в помещение, а (им, — прим.ред) можно в помещение? Вы серьезно сейчас это говорите?

Как рассказала НГС автор видео Ирина, инцидент случился днем 24 августа. Она объяснила, что ее дочь несколько дней была в реанимации после родов с осложнениями. В субботу девушку перевели в палату, и ей потребовались некоторые вещи: средства для умывания, одежда и другое.

— Завтра, надеюсь, выпишут, просто заберу ее домой, — сказала Ирина. —Мы с зятем приехали. Я обратила внимание, что там совершенно невменяемые люди. Пошла сказать персоналу, что у них в больнице пьяные. А она (сотрудница, — прим.ред) пожаловались им (охране, — прим.ред), и человек начал на меня нападать.

Сибирячка заявила, что из-за ситуации на место вызвали полицию, но никто не приехал. В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области НГС заявили, что в отдел полиции «Заельцовский» информация о данном конфликте не поступала.

НГС обратился в пресс-службу Минздрава Новосибирской области с просьбой прокомментировать видеозапись.