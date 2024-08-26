«Проблема в том, что вы пьяные»: сибирячка пожаловалась на охрану в гинекологической больнице — видео конфликта

Жительница Новосибирска обратила внимание на охрану в гинекологической больнице. Сибирячка обвинила сотрудников в пьянстве — мужчины якобы находились в нетрезвом состоянии на рабочем месте.
Видео общения с охранниками выложили в паблике «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте». В сообщении сказано, что речь идет о медучреждении в Заельцовском районе.
— Жительница Новосибирска пришла проведать свою дочь, но на входе столкнулась с тремя сильно пьяными охранниками, которые никак не могли понять, что происходит, — сказано в сообщении.
На кадрах видно просторное помещение, на входе которого сидит мужчина, первые секунды он не обращает внимание на посетительницу. После того, как женщина поздоровалась, ее собеседник несколько раз требует, чтобы она подошла. К ней также вышли еще два человека — женщина с медицинской маской в руках и мужчина в форме сотрудника службы безопасности.
— А что у вас такие пьяные люди здесь? Что здесь происходит? — спрашивает автор видео. — У меня здесь ребенок лежит.
К разговору вновь подключается мужчина, который был на входе — он подошел к посетительнице и поинтересовался, кто она. Затем сибиряк предложил девушке выйти, при этом его коллега сказал: «Не трогай ее руками».
— В чем проблема? Федеральная, перед вами, служба безопасности, — говорит на видео мужчина в форме. — в чем проблема?
— Проблема в том, что вы пьяные оба, — ответила автор видео.
Другие кадры уже были сняты на улице. Посетительница медучреждения ведет беседу, но уже с женщиной в медицинском халате — она поинтересовалась состоянием охраны и спросила, где находится главврач.
— Вы в какое помещение их зовете? Вы в больницу их зовете, где мой ребенок лежит? — сказала автор видео. — Я попросилась к ребенку, он спустится — нельзя в помещение, а (им, — прим.ред) можно в помещение? Вы серьезно сейчас это говорите?
Как рассказала НГС автор видео Ирина, инцидент случился днем 24 августа. Она объяснила, что ее дочь несколько дней была в реанимации после родов с осложнениями. В субботу девушку перевели в палату, и ей потребовались некоторые вещи: средства для умывания, одежда и другое.
— Завтра, надеюсь, выпишут, просто заберу ее домой, — сказала Ирина. —Мы с зятем приехали. Я обратила внимание, что там совершенно невменяемые люди. Пошла сказать персоналу, что у них в больнице пьяные. А она (сотрудница, — прим.ред) пожаловались им (охране, — прим.ред), и человек начал на меня нападать.
Сибирячка заявила, что из-за ситуации на место вызвали полицию, но никто не приехал. В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области НГС заявили, что в отдел полиции «Заельцовский» информация о данном конфликте не поступала.
НГС обратился в пресс-службу Минздрава Новосибирской области с просьбой прокомментировать видеозапись.
Весной прошлого года в Новосибирске кондуктора троллейбуса уличили в распитии пива на работе. В Сети опубликовали фотографию мужчины с банкой пенного напитка.