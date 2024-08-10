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Происшествия Несколько раз ударил по лицу: новосибирец напал на подростков на Одоевского — видео конфликта

Несколько раз ударил по лицу: новосибирец напал на подростков на Одоевского — видео конфликта

По словам очевидцев, инцидент произошел якобы из-за шума во дворе

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Чем закончились разборки, остается неизвестным

Жители Новосибирска сообщили о мужчине, который напал на подростков. Видео конфликта очевидцы опубликовали в телеграм-канале «ЧП инцидент Новосибирск».

— Пьяный мужчина на Одоевского, 1/1 начал драться с двумя молодыми ребятами якобы из-за того, что они кричали. Хотя парни стояли молча и разговаривали между собой, — сообщают очевидцы.

Судя по кадрам, мужчина сначала гонялся по двору за одним молодым человеком, но, не сумев его догнать, начал задирать второго парня. Сибиряк несколько раз ударил юношу по лицу. Чем закончился конфликт, остается неизвестным.

В пресс-службе регионального МВД сообщили, что уточняют информацию по этому инциденту.

Ранее в Железнодорожном районе Новосибирска мужчина напал на другого с ножом. Инцидент сняли на видео очевидцы.

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