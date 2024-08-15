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Происшествия Посадка самолета в поле Обратилась к психотерапевту: пассажирка взыскала 80 тысяч рублей из-за самолета, севшего в новосибирском поле

Обратилась к психотерапевту: пассажирка взыскала 80 тысяч рублей из-за самолета, севшего в новосибирском поле

Женщина была на борту и испытала сильный стресс

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6 комментариев
Самолет планируют разобрать на запчасти.

Жительница Омска отсудила компенсацию морального вреда у авиакомпании «Уральские авиалинии», самолет которой совершил экстренную посадку в поле в Новосибирской области.

Подробности рассказали в пресс-службе судов Омской области. В своем заявлении женщина указала, что была на борту рейса «Уральских авиалиний», который совершил аварийную посадку в пшеничном поле. Ситуация вызвала у омички стресс.

— Из-за непрекращающегося психологического волнения была вынуждена обратиться к психотерапевту. В результате, был поставлен диагноз «острая реакция на стресс», — говорится в сообщении суда.

Представители «Уральских авиалиний» просили отказать в удовлетворении требований жительница Омска.

Суд пришел к выводу, что основания для взыскания средств с авиакомпании есть. Жительнице Омска присудили компенсацию морального вреда в 80 тысяч рублей, «Уральским авиалиниям» также выписали штраф в 40 тысяч рублей.

Аварийная посадка самолета «Уральских авиалиний» в пшеничное поле в Новосибирской области произошла в сентябре 2023 года. Борт выполнял рейс из Сочи в Омск. В самолете находились 159 пассажиров (23 из них — дети, в том числе двое младенцев) и шесть членов экипажа.

По заключению Росавиации, экипаж самолета не выполнил посадку в Омске из-за неполадок с шасси, а по пути в Новосибирск неправильно рассчитал остаток топлива. Сотрудников поначалу вернули к полетам, но затем отстранили, один из пилотов уволился. При этом в компании говорили, что предложили специалистам работать на земле, но те отказались. Всю информацию о происшествии мы собрали в одном сюжете.

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ПО ТЕМЕ
Новосибирская область Омская область Суд Самолет Аварийная посадка самолета Сочи - Омск Уральские авиалинии
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Комментарии
6
Гость
15 августа 2024, 14:14
В моем детсве мы жевали гудрон и ничего - вырасли здаровыми
Гость
15 августа 2024, 14:12
Отнеситесь с пониманием !
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