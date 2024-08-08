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Дороги и транспорт подробности Стало известно, что сделают с севшим в пшеничном поле самолетом «Уральских авиалиний»

Стало известно, что сделают с севшим в пшеничном поле самолетом «Уральских авиалиний»

Судьба судна решилась практически спустя год

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49 комментариев
Почти спустя год решилась судьба самолета, который сел в поле

Гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов, покинувший свой пост спустя 30 лет, рассказал в интервью «Коммерсантъ.Урал», что будет с самолетом, который приземлился в поле в Новосибирской области 12 сентября прошлого года.

По его словам, все решения уже приняты: самолет планируют вывести из эксплуатации и разобрать на запчасти.

— Он был застрахован, нам выплачивают страховую сумму и предоставляют право разбора с использованием его частей как запасных. Пустим его на запчасти, которые нам необходимы, чтобы летали другие самолеты, — пояснил Сергей Скуратов. — Он не поврежден, совершенно целый самолет. Летчики молодцы, посадили его правильно. Часть страховки мы оставляем страховщикам как плату за эти запчасти, я думаю, что в течение двух недель мы начнем разбор этого самолета. Там будет создан небольшой городок из комфортных зданий со всеми удобствами, и наши люди начнут разбирать самолет и перевозить в Екатеринбург всё то, что нам разрешено по закону.

Процесс длинный, но думаю, что к весне мы закончим разбор.

Ранее обсуждался вариант, что самолет «Уральских авиалиний» сможет взлететь с пшеничного поля. Это был один из вариантов эвакуации воздушного судна, который предусматривает поднятие судна в воздух по подмерзшему грунту после выравнивания поля. Инженеры и пилоты также решали, как именно оторвать самолет от земли.

Посмотрите видео о самолете, севшем в поле

Напомним, после аварийной посадки в пшеничном поле самолета «Уральских авиалиний», летевшего из Сочи в Омск, пилотов отстранили от полетов и отправили в неоплачиваемый отпуск, а бортпроводники вернулись на рейсы в ноябре. Несколько месяцев назад жена Эдуарда Семенова рассказывала, что ее супруг вынужден был браться за любую подработку, чтобы прокормить семью. Например, он на некоторое время стал таксистом.

Кстати, Airbus A320, совершивший экстренную посадку, всё еще стоит в поле. Уже несколько месяцев перевозчик оплачивает аренду земли. Ранее блогер Игорь Зырянов воссоздал все детали происшествия и показал его на видеоинструкции.

Все новости по теме мы собираем в специальном разделе.

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Уральские авиалинии Самолет Сергей Скуратов Посадка в поле
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Комментарии
49
БАРМАЛЕЙ КОЛЯ
8 августа 2024, 21:31
Олени.
Луркентий
8 августа 2024, 22:31
Правильно, зимой его в поле надо разбирать. На морозе. Не летом же.
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