«Ударило 10 000 Вт»: рабочий получил разряд тока на электроподстанции в Новосибирске

ЧП произошло на улице Красносельской Источник: Густаво Зырянов / NGS.RU











В Октябрьском районе Новосибирска сотрудника ремонтной бригады ударило током. Информацию об этом опубликовали в группе МКУ «Служба аварийно-спасательных работ» в социальной сети «Вконтакте».



Инцидент произошел накануне, 3 августа, на улице Красносельской. К спасателям обратились очевидцы, которые сообщили о взрыве на электроподстанции. После уточнения информации выяснилось, что один из сотрудников ремонтной бригады получил удар током.



— Сотрудник ремонтной бригады. Ударило 10 000 Вт., — говорится в сообщении спасателей.



Пострадавший выжил, его госпитализировали медики скорой помощи. Сама электроподстанция разрушений не получила, помощь спасателей в данном происшествии не понадобилась.



Корреспондент НГС обратился в диспетчерскую «Новосибирской городской сетевой компании», там подтвердили информацию о происшествии с ударом током рабочего, но отметили, что это был сотрудник другой организации. Какой — в диспетчерской уточнить отказались.



Корреспондент НГС также обратился за комментарием в Минздрав Новосибирской области, чтобы узнать о состоянии пострадавшего рабочего. На момент публикации материала информация не поступила.

