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Происшествия «Ударило 10 000 Вт»: рабочий получил разряд тока на электроподстанции в Новосибирске

«Ударило 10 000 Вт»: рабочий получил разряд тока на электроподстанции в Новосибирске

Инцидент произошел в Октябрьском районе

793
8 комментариев
ЧП произошло на улице Красносельской

В Октябрьском районе Новосибирска сотрудника ремонтной бригады ударило током. Информацию об этом опубликовали в группе МКУ «Служба аварийно-спасательных работ» в социальной сети «Вконтакте».

Инцидент произошел накануне, 3 августа, на улице Красносельской. К спасателям обратились очевидцы, которые сообщили о взрыве на электроподстанции. После уточнения информации выяснилось, что один из сотрудников ремонтной бригады получил удар током.

— Сотрудник ремонтной бригады. Ударило 10 000 Вт., — говорится в сообщении спасателей.

Пострадавший выжил, его госпитализировали медики скорой помощи. Сама электроподстанция разрушений не получила, помощь спасателей в данном происшествии не понадобилась.

Корреспондент НГС обратился в диспетчерскую «Новосибирской городской сетевой компании», там подтвердили информацию о происшествии с ударом током рабочего, но отметили, что это был сотрудник другой организации. Какой — в диспетчерской уточнить отказались.

Корреспондент НГС также обратился за комментарием в Минздрав Новосибирской области, чтобы узнать о состоянии пострадавшего рабочего. На момент публикации материала информация не поступила.

В начале марта на остановке «Золотая горка» ударило током водителя трамвая. Женщине удалось выжить.

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Комментарии
10
Grape Reflection 🍇
4 августа 2024, 10:06
Вольт, ватт, а, на журфаке всё одно 😁
Zemb
4 августа 2024, 10:16
короче напишите просто "10000 ударило". чтобы не выглядеть глупо
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