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Происшествия Искореженные машины: двое мужчин пострадали в ночном ДТП в Новосибирске — видео последствий

Искореженные машины: двое мужчин пострадали в ночном ДТП в Новосибирске — видео последствий

Авария произошла на перекрестке улиц Станиславского и Немировича-Данченко

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1 комментарий
ДТП произошло в 02:25, пострадавших госпитализировали

Двое мужчин пострадали в ночной аварии на перекрестке улиц Станиславского и Немировича-Данченко. Видео с искореженными автомобилями опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

В Госавтоинспекции по Новосибирской области рассказали, что авария произошла 3 августа в 02:25 на территории Кировского района. По предварительной информации 27-летний водитель на «Ниссан Тиида» ухал по улице Станиславского с левым поворотом на улицу Немировича-Данченко. Около дома на улице Станиславского, 29 он столкнулся с машиной «Субару Форестер», за рулем которого был также 27-летний водитель. Он ехал по улице Станиславского со стороны улицы Успенского в сторону улицы Вертковской.

— В результате аварии пострадал водитель «Ниссан Тиида» и его 39-летний пассажир. Их доставили в лечебное учреждение, характер травм уточняется. Устанавливаются, все обстоятельства происшествия, — сообщили в Госавтоинспекции.

Судя по видео автомобили получили серьезные повреждения.

Недавно на Красном проспекте тонированный BMW X5 M-Competition без номеров промчался на сумасшедшей скорости по Красному проспекту протаранил 7 автомобилей, перевернулся и загорелся.

По данным правоохранительных органов, в результате незначительно пострадали два человека. С места ДТП сбежали два человека, находившихся в салоне.

17 июля предполагаемый виновник аварии сам явился в полицию.Редакция НГС выяснила, кто может иметь отношение к сгоревшей BMW и составила их занимательные портреты. Все, что известно об аварии читайте в нашем сюжете.

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Авария ДТП Машина Автомобиль ГАИ
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Комментарии
1
Гость
3 августа 2024, 16:10
Что двое мужчин делали ночью в одном автомобиле ?
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