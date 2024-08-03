Искореженные машины: двое мужчин пострадали в ночном ДТП в Новосибирске — видео последствий

Двое мужчин пострадали в ночной аварии на перекрестке улиц Станиславского и Немировича-Данченко. Видео с искореженными автомобилями опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black».
В Госавтоинспекции по Новосибирской области рассказали, что авария произошла 3 августа в 02:25 на территории Кировского района. По предварительной информации 27-летний водитель на «Ниссан Тиида» ухал по улице Станиславского с левым поворотом на улицу Немировича-Данченко. Около дома на улице Станиславского, 29 он столкнулся с машиной «Субару Форестер», за рулем которого был также 27-летний водитель. Он ехал по улице Станиславского со стороны улицы Успенского в сторону улицы Вертковской.
— В результате аварии пострадал водитель «Ниссан Тиида» и его 39-летний пассажир. Их доставили в лечебное учреждение, характер травм уточняется. Устанавливаются, все обстоятельства происшествия, — сообщили в Госавтоинспекции.
Судя по видео автомобили получили серьезные повреждения.
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