Двое пострадали: в МВД раскрыли подробности массового ДТП в центре Новосибирска

Два человека пострадали в массовом ДТП на Красном проспекте, где водитель BMW протаранил семь припаркованных автомобилей. Об этом НГС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
— Предварительно в столкновение приняло участие семь транспортных средств. Двоим участникам ДТП потребовалась медицинская помощь, — рассказали в МВД.
Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГАИ, которые устанавливают все обстоятельства происшествия.
Авария, напомним, произошла на Красном проспекте примерно в 22 часа. Момент ДТП также попал на видео.