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Происшествия ДТП у метро «Гагаринская» эксклюзив Двое пострадали: в МВД раскрыли подробности массового ДТП в центре Новосибирска

Двое пострадали: в МВД раскрыли подробности массового ДТП в центре Новосибирска

В аварию попали семь автомобилей

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После столкновения машина загорелась

Два человека пострадали в массовом ДТП на Красном проспекте, где водитель BMW протаранил семь припаркованных автомобилей. Об этом НГС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

— Предварительно в столкновение приняло участие семь транспортных средств. Двоим участникам ДТП потребовалась медицинская помощь, — рассказали в МВД.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГАИ, которые устанавливают все обстоятельства происшествия.

Авария, напомним, произошла на Красном проспекте примерно в 22 часа. Момент ДТП также попал на видео.

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Новосибирск МВД ДТП
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