НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризмПробки
NGS
Погода

Сейчас+24°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+24°

ясная погода, без осадков

ощущается как +25

1 м/c,

сев.

 744мм 59%
Подробнее
1 Пробки
USD 87,74
EUR 95,76

ТЕМА ДНЯ

Кровавая драка в электричке — видео конфликта

Дарим iPhone 15
Новосибирск ведет соцсети
Шато Мигрень
Топовые летники Новосибирска
Ученая делает крем
Ретрокино в стиле Феллини
Снос домов для Южного транзита
Камерунец в Сибири
Афиша на июль
НГС в Telegram
Происшествия ДТП у метро «Гагаринская» эксклюзив «Ноги задрожали»: BMW на дикой скорости влетел в припаркованные машины — видео момента ДТП

«Ноги задрожали»: BMW на дикой скорости влетел в припаркованные машины — видео момента ДТП

Авария произошла на Красном проспекте примерно в 22 часа

4 145
33 комментария
По предварительным данным, никто не пострадал

Появилось видео момента ДТП на Красном проспекте, где водитель BMW врезался в семь припаркованных автомобилей. Записью поделился читатель НГС Андрей.

На опубликованных кадрах видно, что автомобиль BMW двигался по Красному проспекту в сторону площади Калинина. В какой-то момент во время движения автомобиль потерял управление из-за высокой скорости.

Водитель попытался выровнять машину, но она врезалась в припаркованные автомобили и вылетела на тротуар.

— Страшно было, ноги дрожали. Благодаря тому, что относительно далеко был — эффект слабее. Не представляю, что почувствовали ребята, которые были близко с аварией, — рассказал НГС Андрей.

Авария произошла около 22 часов, водитель BMW врезался в семь припаркованных автомобилей. По предварительным данным, никто не пострадал.

ПО ТЕМЕ
Новосибирск Авария ЧП МВД ГАИ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED3
Гнев
ANGRY6
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
35
Olivia
13 июля 2024, 23:15
Хорошо, что людей не убил.. жесть какая!!!
Гость
13 июля 2024, 23:18
В рубашке пешеходы родились, там бы без шанса.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Четыре знака Зодиака почувствуют особое влияние от перехода Марса в Тельца: советы астролога
Юлия Тарантина
Мнение
«Полжизни подвергаются влиянию липкого налета»: действительно ли нужно чистить зубы дважды в день?
Лилия Кузьменкова
Мнение
Слоны ходят по дорогам, папайя стоит 150 рублей. Россиянка провела отпуск на Шри-Ланке — сколько это стоит
Алена Болотова
директор по продажам 72.RU
Мнение
«Чтобы пройти к воде, надо маневрировать между загорающими»: турист рассказал об отдыхе в Адлере с семьей
Александр Зубарев
Тюменец
Мнение
Львам повезет. Чего ждать от оппозиции Венеры и Плутона — советы астролога
Елена Коржаневская
Рекомендуем
Знакомства

Алёна,36

Дмитрий ,41

El,30

Oksana,52

Александр,44

Сергей,42

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Удаление неприятных запахов в салоне авто

1 000 ₽

Добавить объявление