«Ноги задрожали»: BMW на дикой скорости влетел в припаркованные машины — видео момента ДТП

По предварительным данным, никто не пострадал Источник: Эмиль Фукс/NGS.Ru, читатель НГС Андрей











Появилось видео момента ДТП на Красном проспекте, где водитель BMW врезался в семь припаркованных автомобилей. Записью поделился читатель НГС Андрей.



На опубликованных кадрах видно, что автомобиль BMW двигался по Красному проспекту в сторону площади Калинина. В какой-то момент во время движения автомобиль потерял управление из-за высокой скорости.

Водитель попытался выровнять машину, но она врезалась в припаркованные автомобили и вылетела на тротуар.

Источник: читатель НГС Андрей

— Страшно было, ноги дрожали. Благодаря тому, что относительно далеко был — эффект слабее. Не представляю, что почувствовали ребята, которые были близко с аварией, — рассказал НГС Андрей.

