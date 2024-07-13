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«Летел под 200»: в центре Новосибирска BMW влетел в семь припаркованных машин — видео

Авария произошла на Красном проспекте

3 721
12 комментариев
Авария произошла около 22 часов

В центре Новосибирска на Красном проспекте произошла массовая авария. Информацию о происшествии сообщил корреспондент НГС Эмиль Фукс.

По словам журналиста нашего издания, авария произошла около 22 часов на Красном проспекте, неподалеку у станции метро «Гагаринская».

— BMW влетел в припаркованные автомобили и загорелся. Повреждены как минимум семь автомобилей, — передает Эмиль Фукс с места аварии.

После столкновения с припаркованными машинами BMW перевернулся. Его вернули в нормальное состояние очевидцы ДТП. Также на месте происшествия работают сотрудники МЧС — они пролили загоревшийся автомобиль. Кроме того, на место аварии прибыли сотрудники полиции и медики скорой помощи.

Корреспондент НГС также записал комментарий очевидца ДТП, который представился Максимом.

— Все поврежденные автомобили были припаркованы. Я из парковочного кармана выезжал — вижу в зеркало, человек ехал, наверное, километров 200 в час. Он перевернулся и крышей всех смял. Мою машину чуть-чуть задело, а там — жесть, — рассказал Максим.

По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал.

Корреспондент НГС обратился за комментарием в пресс-службы ГАИ, ГУ МЧС по Новосибирской области, чтобы узнать подробности происшествия. Комментарий пообещали предоставить в ближайшее время.

Ранее на улице Большевистской перевернулся автомобиль Volkswagen. Инцидент попал на видео.

Обновлено: в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщил, что произошло столкновение нескольких автомобилей. Пожарные МЧС России потушили возгорание подкапотного пространства одного из транспортных средств на площади 1 кв.м. Помощь спасателей по оперативным данным гражданам не требовалась.

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Комментарии
13
веснушка
13 июля 2024, 22:37
тапок застрял на педали газа? и руль заклинило... Он жив вообще???
Гость
13 июля 2024, 22:33
во durak😳😲🤨
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