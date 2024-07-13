«Летел под 200»: в центре Новосибирска BMW влетел в семь припаркованных машин — видео

Авария произошла около 22 часов Источник: Эмиль Фукс/NGS.RU











В центре Новосибирска на Красном проспекте произошла массовая авария. Информацию о происшествии сообщил корреспондент НГС Эмиль Фукс.



По словам журналиста нашего издания, авария произошла около 22 часов на Красном проспекте, неподалеку у станции метро «Гагаринская».



— BMW влетел в припаркованные автомобили и загорелся. Повреждены как минимум семь автомобилей, — передает Эмиль Фукс с места аварии.

Источник: Эмиль Фукс/NGS.RU

После столкновения с припаркованными машинами BMW перевернулся. Его вернули в нормальное состояние очевидцы ДТП. Также на месте происшествия работают сотрудники МЧС — они пролили загоревшийся автомобиль. Кроме того, на место аварии прибыли сотрудники полиции и медики скорой помощи.



Корреспондент НГС также записал комментарий очевидца ДТП, который представился Максимом.



— Все поврежденные автомобили были припаркованы. Я из парковочного кармана выезжал — вижу в зеркало, человек ехал, наверное, километров 200 в час. Он перевернулся и крышей всех смял. Мою машину чуть-чуть задело, а там — жесть, — рассказал Максим.



По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал.



Корреспондент НГС обратился за комментарием в пресс-службы ГАИ, ГУ МЧС по Новосибирской области, чтобы узнать подробности происшествия. Комментарий пообещали предоставить в ближайшее время.



Ранее на улице Большевистской перевернулся автомобиль Volkswagen. Инцидент попал на видео.

