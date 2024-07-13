Агрессивно двигался в потоке: Volkswagen перевернулся на Бердском шоссе в Новосибирске — видео

На Бердском шоссе в Новосибирске перевернулся автомобиль Volkswagen Passat. Информацию об аварии НГС сообщил читатель Рамил.
По словам новосибирца, авария произошла около 16 часов в субботу, 13 июля
— На Бердском шоссе у АЗС «Газпромнефть» перевертыш. Рядом реанимация стоит, — рассказал НГС Рамил.
Очевидцы ДТП в Telegram-канале «АСТ-54 Black» сообщили, что перед аварией водитель автомобиля агрессивно двигался в потоке. Он жив, но получил травмы, их характер не уточняется.
Корреспондент НГС обратился за комментарием в Госавтоинспекцию Новосибирска, чтобы узнать подробности аварии. На момент публикации новости информация не поступила.
Ранее житель Новосибирска сбил 8-летнего мальчика в Республике Алтай. Ребенок внезапно выбежал на проезжую часть.