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Происшествия Агрессивно двигался в потоке: Volkswagen перевернулся на Бердском шоссе в Новосибирске — видео

Агрессивно двигался в потоке: Volkswagen перевернулся на Бердском шоссе в Новосибирске — видео

Рядом с местом ДТП заметили автомобиль реанимации

2 678
13 комментариев
Авария произошла около 16 часов

На Бердском шоссе в Новосибирске перевернулся автомобиль Volkswagen Passat. Информацию об аварии НГС сообщил читатель Рамил.

По словам новосибирца, авария произошла около 16 часов в субботу, 13 июля

— На Бердском шоссе у АЗС «Газпромнефть» перевертыш. Рядом реанимация стоит, — рассказал НГС Рамил.

Очевидцы ДТП в Telegram-канале «АСТ-54 Black» сообщили, что перед аварией водитель автомобиля агрессивно двигался в потоке. Он жив, но получил травмы, их характер не уточняется.

Корреспондент НГС обратился за комментарием в Госавтоинспекцию Новосибирска, чтобы узнать подробности аварии. На момент публикации новости информация не поступила.

Ранее житель Новосибирска сбил 8-летнего мальчика в Республике Алтай. Ребенок внезапно выбежал на проезжую часть.

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Новосибирск ГАИ МВД ДТП Авария
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Комментарии
14
277245842
13 июля 2024, 17:04
Перевернуть Passat CC...Это искусство...Выздоровления Мастеру
Гость
13 июля 2024, 17:13
Очередной "крутышка" автогонщик.Не жалко.
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