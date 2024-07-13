Выбежал на проезжую часть: новосибирец сбил 8-летнего мальчика на Алтае — у ребенка сотрясение

В Республике Алтай житель Новосибирска сбил 8-летнего ребенка. Мальчик с сотрясением головного мозга попал в больницу, сообщили в региональном МВД.
По информации ведомства, авария произошла 12 июля около 14:41 в селе Элекмонар Чемальского района. 36-летний житель Новосибирска управлял автомобилем Ford Focus и совершил наезд на 8-летнего ребенка.
Выяснилось, что мальчик выбежал на проезжую часть из-за встречного автомобиля, вне пешеходного перехода.
— В результате ДТП мальчик с сотрясением головного мозга был госпитализирован в Чемальскую районную больницу, — сказано в сообщении.
По факту ДТП полицейские проводят административное расследование. Они уточняют причины и обстоятельства аварии.
11 июля в Новосибирске произошло ДТП с участием автобуса. В результате инцидента подросток получил травмы.