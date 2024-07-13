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Происшествия Выбежал на проезжую часть: новосибирец сбил 8-летнего мальчика на Алтае — у ребенка сотрясение

Выбежал на проезжую часть: новосибирец сбил 8-летнего мальчика на Алтае — у ребенка сотрясение

Его госпитализировали в больницу

753
9 комментариев
Авария произошла 12 июля

В Республике Алтай житель Новосибирска сбил 8-летнего ребенка. Мальчик с сотрясением головного мозга попал в больницу, сообщили в региональном МВД.

По информации ведомства, авария произошла 12 июля около 14:41 в селе Элекмонар Чемальского района. 36-летний житель Новосибирска управлял автомобилем Ford Focus и совершил наезд на 8-летнего ребенка.

Выяснилось, что мальчик выбежал на проезжую часть из-за встречного автомобиля, вне пешеходного перехода.

— В результате ДТП мальчик с сотрясением головного мозга был госпитализирован в Чемальскую районную больницу, — сказано в сообщении.

По факту ДТП полицейские проводят административное расследование. Они уточняют причины и обстоятельства аварии.

11 июля в Новосибирске произошло ДТП с участием автобуса. В результате инцидента подросток получил травмы.

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ДТП Сбил пешехода Республика Алтай Новосибирск МВД
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Комментарии
10
Гость
13 июля 2024, 15:27
Здесь жалко только водителя и машину
Гость
13 июля 2024, 15:28
Надеюсь родители заплатят за порчу авто!
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