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Дороги и транспорт «Лопнула задняя покрышка»: 14-летний пассажир автобуса пострадал в ДТП

«Лопнула задняя покрышка»: 14-летний пассажир автобуса пострадал в ДТП

Проводится проверка

1 876
5 комментариев
Характер травм подростка уточняется

Подросток получил травмы после ДТП с участием автобуса ЛиАЗ в Новосибирске, сообщили в Госавтоинспекции.

По данным ГАИ, инцидент произошёл около 12 часов дня 11 июля. В ведомстве уточнили, что за рулём автобуса №57 был 50-летний водитель. ЛиАЗ двигался по улице Титова. Во время движения у автобуса лопнула задняя покрышка.

Предварительно, 14-летний пассажир потерял равновесие и получил травмы. По данным ГАИ, подростка госпитализировали, его состояние уточняется.

— На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства происшествия, — сообщили в ведомстве.

По данным МКУ ЦУГАЭТ, 57-й маршрут принадлежит ООО Предприятие «Сибникма». Дозвониться до компании НГС не удалось.

Ранее НГС писал, что суд отпустил из-под стражи подозреваемого в наезде на ребенка в новосибирском СНТ.

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Комментарии
7
vvb
11 июля 2024, 14:42
а какая разница, сколько водителю лет?
Татьяна 53
11 июля 2024, 15:22
Выздоровления парню
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