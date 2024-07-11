«Лопнула задняя покрышка»: 14-летний пассажир автобуса пострадал в ДТП

Характер травм подростка уточняется Источник: Госавтоинспекция











Подросток получил травмы после ДТП с участием автобуса ЛиАЗ в Новосибирске, сообщили в Госавтоинспекции.



По данным ГАИ, инцидент произошёл около 12 часов дня 11 июля. В ведомстве уточнили, что за рулём автобуса №57 был 50-летний водитель. ЛиАЗ двигался по улице Титова. Во время движения у автобуса лопнула задняя покрышка.

Предварительно, 14-летний пассажир потерял равновесие и получил травмы. По данным ГАИ, подростка госпитализировали, его состояние уточняется.

— На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства происшествия, — сообщили в ведомстве.

По данным МКУ ЦУГАЭТ, 57-й маршрут принадлежит ООО Предприятие «Сибникма». Дозвониться до компании НГС не удалось.

Ранее НГС писал, что суд отпустил из-под стражи подозреваемого в наезде на ребенка в новосибирском СНТ.