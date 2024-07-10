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Происшествия Суд не стал арестовывать водителя, который сбил 12-летнего мальчика под Новосибирском

Суд не стал арестовывать водителя, который сбил 12-летнего мальчика под Новосибирском

Ранее стало известно, что мужчину задержали

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4 комментария
Было возбуждено уголовное дело

Суд не стал арестовывать водителя «Тойоты», который 29 июня в районе СНТ «Строитель» Новосибирского района сбил 12-летнего мальчика. Об этом накануне, 9 июля, сообщалось на странице судов общей юрисдикции региона во «ВКонтакте».

Ранее стало известно, что мужчину задержали. Ходатайство следователя об избрании меры пресечения было отклонено, но постановление еще не вступило в законную силу и в течение нескольких суток может быть обжаловано.

— Подозреваемый освобожден из-под стражи в зале суда. В настоящее время степень вреда потерпевшему ребенку не установлена, — говорится в сообщении судов общей юрисдикции.

НГС подробно рассказывал об аварии. После ДТП у мальчика диагностировали ушибы, ссадины и проблему с позвоночником. В региональном ГУ МВД редакции сообщили, что сотрудники Госавтоинспекции проверяли автомобилиста — медосвидетельствование показало, что во время происшествия он был пьян. Как заявила корреспонденту мама мальчика, она считает, что от серьезных травм ее сына могла спасти резиновая лодка, на которую он отлетел перед тем, как упасть на асфальт.

Произошедшим заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. СК возбуждал уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств).

Зимой в Новосибирске «Тойота» сбила школьницу — момент аварии попал на видео.

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Комментарии
4
Unclе Sam
10 июля 2024, 07:50
он же там хвастался что из мвд и ему ниче не будет. не наврал
Гость
10 июля 2024, 07:43
Опять какой то бывший чинуша? Или настоящий, что отмазали.
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