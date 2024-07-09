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Задержан водитель, который сбил мальчика в СНТ

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Происшествия Задержан водитель «Тойоты», который на садовой дороге сбил 12-летнего мальчика

Задержан водитель «Тойоты», который на садовой дороге сбил 12-летнего мальчика

Ребенок обошелся без переломов

1 285
5 комментариев
Toyota Carina сбила мальчика в СНТ «Строитель»

Задержан водителя «Тойоты», который сбил 12-летнего мальчика на садовой дороге в СНТ «Строитель» Новосибирского района. Об этом редакции НГС сообщили в пресс-службе Следственного комитета региона.

НГС подробно рассказывал об аварии, произошедшей 29 июня. Ребенок обошелся без сильных переломов, но все же после ДТП у него диагностировали ушибы, ссадины и проблему с позвоночником.

Родители ребенка говорят, что в момент происшествия водитель автомобиля был пьян. Как заявила корреспонденту мама мальчика, она считает, что от серьезных травм ее сына спасла резиновая лодка, на которую он отлетел перед тем, как упасть на асфальт. Произошедшим заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин — СК возбудил уголовное дело.

Суд в Новосибирской области ужесточил наказание Виктории Уржумовой — она насмерть сбила самокатчика.

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Комментарии
5
266220921
9 июля 2024, 18:15
Почему сразу не был задержан ? Как минимум 15 суток сразу надо! Машина почему не на штраф стоянке? Очень много вопросов.....
Гость
9 июля 2024, 18:08
Хорошая новость, что очередную пьянь за рулём задержали. Это отучит его садиться пьяным за руль.
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