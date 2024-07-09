Задержан водитель «Тойоты», который на садовой дороге сбил 12-летнего мальчика

Toyota Carina сбила мальчика в СНТ «Строитель» Источник: предоставлено мамой пострадавшего











Задержан водителя «Тойоты», который сбил 12-летнего мальчика на садовой дороге в СНТ «Строитель» Новосибирского района. Об этом редакции НГС сообщили в пресс-службе Следственного комитета региона.

НГС подробно рассказывал об аварии, произошедшей 29 июня. Ребенок обошелся без сильных переломов, но все же после ДТП у него диагностировали ушибы, ссадины и проблему с позвоночником.



Родители ребенка говорят, что в момент происшествия водитель автомобиля был пьян. Как заявила корреспонденту мама мальчика, она считает, что от серьезных травм ее сына спасла резиновая лодка, на которую он отлетел перед тем, как упасть на асфальт. Произошедшим заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин — СК возбудил уголовное дело.



Суд в Новосибирской области ужесточил наказание Виктории Уржумовой — она насмерть сбила самокатчика.

