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Ужесточили наказание за сбитого самокатчика

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Происшествия Суд в Новосибирской области ужесточил наказание Виктории Уржумовой — она насмерть сбила самокатчика

Суд в Новосибирской области ужесточил наказание Виктории Уржумовой — она насмерть сбила самокатчика

21-летний парень умер в реанимации спустя неделю после аварии

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12 комментариев
Приговор Виктории Уржумовой вынесли в 2022 году

Колыванский районный суд ужесточил наказание для Виктории Уржумовой, которая в 2021 году насмерть сбила самокатчика в июле 2021 года. Об этом сообщается на сайте суда.

Заявление в суд подал начальник ФКУ КП-22 ГУФСИН России по Новосибирской области Суворов, который потребовал изменить вид исправительного учреждения в отношении Виктории Уржумовой.

Колыванский районный суд удовлетворил представление, Виктория Уржумова переведена для отбывания наказания из колонии-поселения в колонию общего режима.

Постановление не вступило в законную силу.

9 июля 2021 года Виктория Уржумова за рулем белого Land Rover ехала по Вокзальной магистрали в Новосибирске. Она на огромной скорости сбила парня, который пересекал улицу на электросамокате.

Спустя неделю потерпевший, 21-летний Кирилл Калинин, скончался в реанимации. Виновницей ДТП признали Викторию Уржумову. Согласно выводам следствия и суда, она значительно превысила скорость.

24 марта 2022 года в Железнодорожном районном суде ей огласили приговор: 2 года колонии-поселения. Помимо этого, осужденная должна была выплатить матери погибшего парня 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.

В конце мая суд вынес приговор сыну экс-депутата Алтайского Заксобрания, который насмерть сбил женщину. С молодого человека также взыскали 3 миллиона рублей компенсации потерпевшим.

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Комментарии
12
Гость
7 июля 2024, 17:19
парня жалко,но пересекать дорогу на самокате?
Гость
7 июля 2024, 16:42
так уже 2 года прошло, она в марте 2024 выйти должна была
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