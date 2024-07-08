После пьяного ДТП под Новосибирском возбудили дело: водитель сбил 12-летнего мальчика

В Новосибирской области следователи возбудили уголовное дело после ДТП, в котором пострадал 12-летний мальчик. На ребенка наехал пьяный водитель на автомобиле, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.
Инцидент случился вечером 29 июня. По данным следствия, мужчина в состоянии алкогольного опьянения двигался на машине по дороге в селе Ленинское. Нарушив ПДД, сибиряк совершил наезд на 12-летнего ребенка.
— Несовершеннолетнему была оказана необходимая помощь в медицинском учреждении, его жизни и здоровью ничего не угрожает, — сказано в сообщении.
Как сообщили НГС в пресс-службе ведомства, уголовное дело возбуждено по ст. 264 УК РФ (Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств).
Накануне стало известно, что в Новосибирской области суд ужесточил наказание для девушки, которая насмерть сбила самокатчика. Трагедия случилась в 2021 году.