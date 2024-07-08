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Криминал После пьяного ДТП под Новосибирском возбудили дело: водитель сбил 12-летнего мальчика

После пьяного ДТП под Новосибирском возбудили дело: водитель сбил 12-летнего мальчика

СК возбудил уголовное дело

1 582
4 комментария
Инцидент случился вечером 29 июня

В Новосибирской области следователи возбудили уголовное дело после ДТП, в котором пострадал 12-летний мальчик. На ребенка наехал пьяный водитель на автомобиле, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Инцидент случился вечером 29 июня. По данным следствия, мужчина в состоянии алкогольного опьянения двигался на машине по дороге в селе Ленинское. Нарушив ПДД, сибиряк совершил наезд на 12-летнего ребенка.

— Несовершеннолетнему была оказана необходимая помощь в медицинском учреждении, его жизни и здоровью ничего не угрожает, — сказано в сообщении.

Как сообщили НГС в пресс-службе ведомства, уголовное дело возбуждено по ст. 264 УК РФ (Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств).

Накануне стало известно, что в Новосибирской области суд ужесточил наказание для девушки, которая насмерть сбила самокатчика. Трагедия случилась в 2021 году.

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ДТП Следователи Новосибирская область Уголовное дело
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Комментарии
5
Мочище
8 июля 2024, 18:48
Судя по ЖКХ, правнуков своих покойный успел обеспечить!
Гость
8 июля 2024, 17:55
Иджис, твой выход!
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