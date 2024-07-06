«Спасла резиновая лодка»: на дачной дороге Toyota сбила подростка — родители ребенка говорят, что водитель был пьян

Toyota Carina сбила мальчика в СНТ «Строитель» Источник: предоставлено Елизаветой











Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заинтересовался аварией, которая произошла в дачном поселке под Новосибирском. В конце июня водитель Toyota сбил там 12-летнего мальчика, отдыхавшего вместе с матерью и друзьями. К счастью, обошлось без переломов — ребенок отделался небольшой травмой позвоночника, ссадинами и ушибами. И хотя после ДТП он мог шевелить руками и ногами, мгновенно впал в шок и сильно кричал. Автомобилист, как уверяет мама пострадавшего, сначала пытался уехать с места происшествия и говорил, что родители намеренно подставили сына ему под колеса, но потом алкотест показал: мужчина был пьян. Многое из происходившего попало на видео. Подробно обо всём этом — в материале НГС.



«Спасло, что приземлился на лодку»

Авария произошла в субботу, 29 июня, в СНТ «Строитель» Новосибирского района. В тот день вечером жительница одного из домов Елизавета (фамилия скрыта по ее просьбе, но известна редакции НГС) с 12-летним сыном возвращалась с Обского моря. Недалеко от дома они остановились у закрытых железных ворот: сама женщина была на квадроцикле с резиновой лодкой, а рядом на обочине встали мальчик и несколько его друзей. Все ждали мужа Елизаветы, который в это время доставал ключи, чтобы открыть калитку. В этот момент, по словам сибирячки, со стороны дач на дорогу (тротуара в СНТ нет, и пешеходы обычно тоже идут по дороге) выехала Toyota Carina, которая сбила ее сына.

— Мой ребенок с друзьями стояли на дороге, ждали позади меня. Вдруг начинаю слышать какой-то странный звук, оборачиваюсь и вижу, что авто несется на нас — даже, скорее, на детей. Но так, будто у него заклинило газ или не знаю — в общем, там с такой скоростью не ездят, тем более он только что повернул. Следующим кадром вижу пыль, и мой ребенок летит. Непонятно, куда приземляется. Какой-то грохот. В таких ситуациях не очень отчетливо понимаешь, что происходит, — вспоминает Елизавета в разговоре с корреспондентом НГС.

ДТП произошло внезапно Источник: NGS.RU

Мальчик попытался подняться с земли, у него были окровавлены руки, ноги и спина, и он сильно кричал — как предполагает мать, от шока. Елизавета сразу отвезла его в городскую больницу № 3 на ОбьГЭС, где ребенку диагностировали ушиб мягких тканей, множественные ссадины грудной клетки, бедра, локтевого и коленного суставов. В Новосибирской областной больнице к диагнозу добавили дисторсию капсульно-связочного аппарата шейного отдела позвоночника. Затем в клинике «Здравица» врач выставила ангиопатию сетчатки, то есть изменения сосудов. Впрочем, эту проблему нередко вызывают разные общие заболевания — среди них гипертония, вегето-сосудистая дистония и сахарный диабет. Копии всех медицинских заключений и справок есть в распоряжении НГС.

Елизавета считает, что смягчить падение ее сыну могла резиновая лодка.



— Получается, водитель наехал как-то и на нее, и на ребенка, — утверждает женщина. — От тяжелых увечий спасло то, что сын приземлился на лодку, а уже потом отлетел на асфальт.



«Обвинял, что ребенка кинули на капот»

Когда Елизавета с сыном отправились в больницу, на месте происшествия остался ее супруг вместе со знакомым. Со слов женщины, водитель Toyota сначала попытался уехать, но мужчины не дали ему это сделать. В роликах, которые она прислала в редакцию, слышно, как автомобилист заявил, что семья могла специально поставить ребенка под колеса его автомобиля.



— Водитель начал обвинять, что мы все подставили, кинули ребенка на капот. При этом от него разило алкоголем. Пытаясь уехать, даже слегка наехал на нашего приятеля — это тоже частично есть на видео. Муж матерился, забирал у него ключи от машины, — объясняет происходящее Елизавета.

После спора водитель остался ждать сотрудников ГИБДД Источник: предоставлено Елизаветой











Когда прибыли сотрудники Госавтоинспекции, автомобилист в итоге признал вину в случившемся — сделать это его убедила жена, которая приехала на место после ДТП. По словам Елизаветы, медосвидетельствование показало, что водитель был пьян. Предоставить нам копию протокола аварии она не смогла — на руках у нее этого документа нет. Корреспондент НГС направила запрос в ГИБДД Новосибирской области с просьбой подтвердить эту информацию и прокомментировать происшествие.



По версии Елизаветы, автомобилист не из России. НГС пытался найти его по фамилии, имени и отчеству, предоставленными семьей сбитого ребенка, но поиск не дал результатов.

Бастрыкин попросил возбудить дело

Сначала, рассказывает мама сбитого школьника, никакого дела после наезда на ее ребенка открывать не собирались.



— С удивлением узнала, что уголовной ответственности водителю не будет, потому что у сына нет тяжелых телесных повреждений, — недоумевает Елизавета.



В сложившейся ситуации, уточнил НГС адвокат семьи Денис Садовский, Госавтоинспекция должна была начать административное расследование. Причем в рамках него пострадавшему также требовалась бы судебно-медицинская экспертиза.



— Можно сделать вывод, что, во-первых, водитель совершил административное правонарушение по статье 12.8 КоАП (управление транспортным средством в состоянии опьянения). Во-вторых, в результате наезда ребенку причинены телесные повреждения. Сотрудники ГИБДД должны были возбудить расследование по статье 12.24 КоАП (нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью). Необходимо провести медэкспертизу, и делается она обычно после того, как пострадавший проходит какое-то лечение. Собирается медицинская документация, и после экспертизы по результатам заключений специалистов, которые устанавливают итоговую степень тяжести вреда здоровью, составляется итоговой протокол. С материалами дела он направляется на рассмотрение в суд, — объяснил Денис Садовский.

Бастрыкин взял случай на личный контроль Источник: Алина Скитович / NGS.RU











4 июля стало известно, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин всё же поручил возбудить уголовное дело и попросил предоставить по нему доклад. Сейчас проводится проверка.

На днях на улице Бориса Богаткова Haval столкнулся с автобусом — погибла 27-летняя пассажирка автомобиля.

