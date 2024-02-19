«Поскользнулась и упала под колеса»: в Новосибирске «Тойота» сбила школьницу — момент аварии попал на видео

Вечером 18 февраля в Новосибирске автомобиль «Тойота Хайлюкс» сбил девочку. ДТП произошло рядом с домом на улице Потылицына, 11/2.
Как сообщают в городской Госавтоинспекции, 47-летний водитель наехал на ребенка, когда задним ходом двигался на парковочный карман. Момент аварии попал на запись с камеры видеонаблюдения, которую опубликовал Telegram-канал «АСТ-54 Black».
— Судя по кадрам, девочка бежала. Когда начала притормаживать перед автомобилем, поскользнулась и упала под колеса внедорожника, — сказано в посте канала.
На вид пострадавшей 12 лет, отмечают в ГИБДД. Она попала в больницу — какие у нее травмы, не уточняется. На месте происшествия работали сотрудники ДПС, устанавливаются обстоятельства случившегося.
Ранее в центре Новосибирска автобус сбил женщину, которая переходила дорогу — она умерла в больнице.