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«Поскользнулась и упала под колеса»: в Новосибирске «Тойота» сбила школьницу — момент аварии попал на видео

Авария произошла в воскресенье

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ДТП случилось на улице Виталия Потылицына

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Вечером 18 февраля в Новосибирске автомобиль «Тойота Хайлюкс» сбил девочку. ДТП произошло рядом с домом на улице Потылицына, 11/2.

Как сообщают в городской Госавтоинспекции, 47-летний водитель наехал на ребенка, когда задним ходом двигался на парковочный карман. Момент аварии попал на запись с камеры видеонаблюдения, которую опубликовал Telegram-канал «АСТ-54 Black».

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Видео с места аварии

Видео: «АСТ-54 Black» / Telegram

— Судя по кадрам, девочка бежала. Когда начала притормаживать перед автомобилем, поскользнулась и упала под колеса внедорожника, — сказано в посте канала.

На вид пострадавшей 12 лет, отмечают в ГИБДД. Она попала в больницу — какие у нее травмы, не уточняется. На месте происшествия работали сотрудники ДПС, устанавливаются обстоятельства случившегося.

Ранее в центре Новосибирска автобус сбил женщину, которая переходила дорогу — она умерла в больнице.

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