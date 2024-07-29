Кто сидел за рулём BMW? Голливудская авария на Красном проспекте запутала силовиков — изучаем персонажей, связанных с авто

По последним данным следователей, за рулём сидел 24-летний Никита Веретин (фото слева), хотя раньше афишировали имя другого человека Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Аварию с участием мощного BMW X5 в Новосибирске запомнят надолго. Во-первых, из-за зрелищности: машина без номеров в стиле голливудского боевика протаранила 7 автомобилей, перевернулась и загорелась. Во-вторых, из-за счастливой случайности — в результате никто серьезно не пострадал. Наконец, из-за поведения силовиков. Мало того, что виновника не могли установить несколько дней, так впоследствии началась путаница — на водительское кресло нашлось несколько претендентов. Несмотря на то, что следователи, казалось бы, определились с обвиняемым, криминальный корреспондент НГС Павел Тиунов приводит занимательную хронологию громкого ДТП и портреты всех кандидатов на звание лихача года. Решайте, как говорится, сами, уважаемые читатели.



Очень зрелищное ДТП

В очередной раз вернёмся к тому, как всё происходило. Сейчас, возможно, даже малейшая деталь имеет большое значение в целях установления истины.



Итак, вечером 13 июля тонированный BMW X5 M-Competition без номеров мчится на сумасшедшей скорости по Красному проспекту в районе станции метро «Гагаринская» в сторону площади Калинина. В какой-то момент водитель теряет управление, кроссовер ведёт в сторону тротуара, он таранит 7 автомобилей, переворачивается и загорается. По данным правоохранительных органов, в результате незначительно пострадали два человека.



Из салона авто вылезают три молодых человека. По данным журналистов программы «ДПС», которая выходит на правительственном телеканале при поддержке областного управления ГАИ, двое из них впоследствии скрылись с места ДТП.

Момент аварии похож на кадр из голливудского боевика Источник: читатель НГС Андрей

Корреспондент НГС Эмиль Фукс, случайно ставший очевидцем аварии и чудом в ней не пострадавший, сообщал, что через несколько минут после столкновения на место аварии подъехали несколько машин с обеспокоенными мужчинами кавказской внешности. В частности, они управляли автомобилями Toyota Camry и внедорожником Lexus. Редакции удалось выяснить, что оба автомобиля зарегистрированы на мужчин с армянскими или езидскими фамилиями.



Очевидцы говорят, что в тот злополучный вечер BMW привлекла к себе внимание еще на улице Коммунистической, откуда уходила в точку в сопровождении аналогичной модели с номерами ННН154. Машина зарегистрирована на 33-летнего Армана Ашотовича К.

Новости о зрелищной и резонансной аварии, которая к тому же попала на видео, ожидаемо собрали сотни комментариев. Читатель НГС на условиях анонимности сообщил, что сгоревший к тому моменту кроссовер BMW принадлежит 23-летнему езиду Захару Г. В тот же вечер дежурный корреспондент НГС Степан Иванов связался с Захаром. Диалог состоялся короткий. Молодой человек заявил, что не хочет огласки, но подчеркнул, что продал BMW за неделю до аварии. При этом с регистрации машину сняли еще весной 2024 года.



Дебри следствия

Четыре дня после ДТП силовики не могли установить, кто сидел за рулем авто. 17 июля в полиции и прокуратуре сообщили, что виновник найден — 24-летний мужчина. Есть информация, что он сам пришёл к силовикам с заявлением, что управлял машиной в момент аварии. Ему выписали три штрафа — за оставление места ДТП, сплошную тонировку и езду без номеров. Также в ГАИ сообщили, что вынесли административное определение о возбуждении административного расследования по факту ДТП.



18 июля полицейские публично обращаются к новосибирцам с просьбой о помощи, а именно к очевидцам аварии, которые могут помочь установить истинные обстоятельства ДТП. Журналисты программы «ДПС» трактовали это обращение так.



— Несостыковки в рассказе водителя смутили правоохранителей. К тому же нашлись очевидцы, которые утверждают, что на водительском кресле сидел совершенно другой человек, — заявила автор и ведущая программы «ДПС» Ксения Корзун.

ДТП наделало много шума, а на месте было много народа, поэтому силовики не смогли сразу установить, кто был за рулем. Если вы узнаете мужчин на видео, особенно того, что без обуви, обратитесь в редакцию НГС Источник: Эмиль Фукс / NGS.RU

По данным источника НГС, знакомого с ситуацией, вину в аварии возложил на себя некий Али А. Однако эта информация идёт вразрез с официальными сообщениями, поскольку указанный человек старше водителя, упомянутого полицейскими и прокуратурой, — он 1997 года рождения.



Тем не менее 20 июля в официальном телеграм-канале Следственного комитета РФ появляется пост о том, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело по ст. 168 УК РФ («Уничтожение имущества по неосторожности»).



— Ранее сообщалось о резонансном ДТП в Новосибирске, где находившийся за рулем уроженец Азербайджана протаранил 7 автомобилей и скрылся., — говорится в сообщении. — Следственными органами СУ СК России по Новосибирской области по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 168 УК РФ (Ууничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере по неосторожности»). Также проводятся процессуальные проверки, в рамках которых будет дана правовая оценка, в том числе на предмет соблюдения миграционного законодательства.

Ущерб от аварии еще подсчитывается Источник: Эмиль Фукс / NGS.RU











А затем начало расследования вдруг привело к неожиданным результатам. По информации Заельцовского суда, 23 июля был задержан некий Никита Иванович Веретин, который никак не тянет на «уроженца Азербайджана» из публикации СК России. 24 июля ему предъявили обвинение по ч.2 ст.167 УК РФ («Умышленное уничтожение имущества из хулиганских побуждений»). 25 июля в суде следователь потребовал отправить Веретина в следственный изолятор, но суд отказал, заявив, что доказательств для избрания столь жесткой меры пресечения следователем не представлено. Поэтому мужчина отделался запретом определенных действий: ему запрещено выходить из дома по ночам, посещать увеселительные заведения, пользоваться телефоном и интернетом.



Расследование продолжается

Вот явно имевший отношение к аварии мужчина сидит на обочине. Кто же он? Источник: Эмиль Фукс / NGS.RU











Смятение силовиков заставляет пристальнее приглядеться к каждому, кто так или иначе возникает в контексте обсуждения резонансной аварии с BMW.

Захар Г.

Захар Г. Ему 23 года. В одном из аккаунтов в соцсетях он отметил, что учился в Новосибирском университете экономики и управления (НГУЭиУ). Молодой человек активно занимался боксом, числится в списке призеров и победителей региональных соревнований.

По неподтвержденным данным, за рулем BMW на этом видео находится как раз Захар Г. Скорость на спидометре — около 130 км/ч по площади Ленина Источник: «Право на Лево» / T.me

Захар — предприниматель. По данным сервиса «Контур.Фокус», он зарегистрирован как ИП, который занимается арендой и управлением недвижимостью. Также он числится как владелец и руководитель двух коммерческих компаний. Одна занимается управлением недвижимостью и зарегистрирована в Искитиме, вторая оптом торгует зерном, семенами, кормами и т.д. Финансовые показатели обеих организаций не известны.



Полный тезка отца Захара Таар Мстоевич Г. — бывший предприниматель, у которого было несколько компаний в городе Бийск Алтайского края. Все предприятия связаны с торговлей одеждой и закрыты с отрицательными финансовыми результатами.



Отец и сын активно ведут соцсети, где, в том числе, демонстрируют дорогие автомобили, путешествия и т.д.



Али А.

Али А. Ему 27 лет, и о нём удалось узнать крайне мало. Аккаунты мужчины в социальных сетях закрыты.



Известно, что Али — уроженец Ордынского района Новосибирской области, где в 2016 году регистрировал на себя Крестьянско-фермерское хозяйство. Он планировал разводить молочный крупно-рогатый скот и производить сырое молоко, но уже в 2017 году ликвидировал хозяйство.



По данным мобильного приложения GetContact, Али записан в телефонах других абонентов, как «Али Ордынка», «Али БМВ», «Террорист ордынский» и т.д.



Никита Веретин

Наконец, Никита Веретин. Ему 24 года, и он, как и Али, является уроженцем Ордынского района Новосибирской области. Там сегодня продолжают жить его родственники — мать и сестра.



Отец Никиты Веретина — Иван Михайлович в начале 2010-х годов занимался бизнесом в Ордынском районе. Компания «СибАгроПром», зарегистрированная на Ивана Веретина, торговала оптом сельскохозяйственным сырьем и живыми животными, а также занималась ремонтом и обслуживанием автомобилей. Ликвидирована в 2017 году.

Личнность Никиты Веретина официально раскрыл суд Источник: ok.ru











Никита Веретин, судя по всему, сегодня занимается автомобилями. По данным мобильного приложения GetContact, его номер записан в телефонах других абонентов, как «Мазда», «Масло», «Мотор Акпп», «Сузуки», «Редуктор», «Ауди разбита» и др.



По данным базы исполнительных производств ФССП, у Веретина сегодня три неоплаченных штрафа.



За его матерью сегодня числится долг по кредиту и незначительная задолженность за коммунальные услуги. У сестры дела обстоят похуже. В отношении молодой женщины ведется несколько исполнительных производств из-за неоплаты долгов по кредитам на несколько сотен тысяч рублей. Ни одна из них на звонки и сообщения корреспондента НГС не ответила.