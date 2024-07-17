Силовики нашли лихача на BMW — он покалечил пассажира, разбил семь автомобилей и скрылся

Мужчина скрывался от правоохранителей несколько дней Источник: Эмиль Фукс / NGS.ru











Силовики привлекли к административной ответственности лихача, который устроил массовое ДТП 13 июля на Красном проспекте в Новосибирске. Тем вечером водитель BMW на высокой скорости влетел в семь припаркованных машин, а после — скрылся с места происшествия.

— Водитель установлен, привлечен к административной ответственности за управление автомобилем без государственных регистрационных знаков, за неисполнение обязанности по страхованию своей автогражданской ответственности, управление автомобилем, светопропускаемость передних стекол которого не отвечает требованиям технического регламента, — сообщили 17 июля в прокуратуре.



Также лихач стал фигурантом административного расследования по факту нарушения ПДД с вредом для здоровья пассажира и по факту оставления места ДТП.



Кроме того, в отношении водителя автомобиля БМВ проводится административное расследование по факту нарушения ПДД, повлекших причинение вреда здоровью человека, а также по факту оставления места ДТП. В ГАИ отметили, что мужчина не первый раз попадается на нарушениях за рулём.



— Личность водителя автомобиля БМВ совершившего массовое ДТП на улице Красный проспект установлена. Им оказался местный житель — мужчина 2004 года рождения, который ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за превышение скоростного режима, — сообщили в ГАИ Новосибирска.

Момент столкновения также попал на видео, на кадрах заметно, что водитель гонит по Красному проспекту на высокой скорости, потерял управление и влетел в машины. Корреспондент НГС, который стал случайным очевидцем, отмечал, что на месте аварии были не только пожарные, сотрудники полиции и медики, но и вероятные друзья водителя BMW, их было человек 20. Автомобиль виновника аварии — без номеров.