НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризмПробки
NGS
Погода

Сейчас+22°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+22°

пасмурно, без осадков

ощущается как +22

4 м/c,

южн.

 740мм 81%
Подробнее
5 Пробки
USD 88,28
EUR 96,26

СРОЧНО

Дочь заявила о пропаже матери

Дарим iPhone 15
Новосибирск ведет соцсети
Федералы скупают Новосибирск
Июльфест в Новосибирске
Миллионы на борьбу с коноплёй
Лайфхаки для работодателей
Боец ММА строит зал для детей
Субъективный обзор летников
Мусорный апокалипсис
НГС в Telegram
Дороги и транспорт ДТП у метро «Гагаринская» Силовики нашли лихача на BMW — он покалечил пассажира, разбил семь автомобилей и скрылся

Силовики нашли лихача на BMW — он покалечил пассажира, разбил семь автомобилей и скрылся

В отношении водителя возбуждено несколько административных дел

3 976
45 комментариев
Мужчина скрывался от правоохранителей несколько дней

Силовики привлекли к административной ответственности лихача, который устроил массовое ДТП 13 июля на Красном проспекте в Новосибирске. Тем вечером водитель BMW на высокой скорости влетел в семь припаркованных машин, а после — скрылся с места происшествия.

— Водитель установлен, привлечен к административной ответственности за управление автомобилем без государственных регистрационных знаков, за неисполнение обязанности по страхованию своей автогражданской ответственности, управление автомобилем, светопропускаемость передних стекол которого не отвечает требованиям технического регламента, — сообщили 17 июля в прокуратуре.

Также лихач стал фигурантом административного расследования по факту нарушения ПДД с вредом для здоровья пассажира и по факту оставления места ДТП.

Кроме того, в отношении водителя автомобиля БМВ проводится административное расследование по факту нарушения ПДД, повлекших причинение вреда здоровью человека, а также по факту оставления места ДТП. В ГАИ отметили, что мужчина не первый раз попадается на нарушениях за рулём.

— Личность водителя автомобиля БМВ совершившего массовое ДТП на улице Красный проспект установлена. Им оказался местный житель — мужчина 2004 года рождения, который ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за превышение скоростного режима, — сообщили в ГАИ Новосибирска.

Момент столкновения также попал на видео, на кадрах заметно, что водитель гонит по Красному проспекту на высокой скорости, потерял управление и влетел в машины. Корреспондент НГС, который стал случайным очевидцем, отмечал, что на месте аварии были не только пожарные, сотрудники полиции и медики, но и вероятные друзья водителя BMW, их было человек 20. Автомобиль виновника аварии — без номеров.

Подписывайтесь на Telegram-канал NGS, там мы решили порадовать любимых подписчиков крутыми подарками.

ПО ТЕМЕ
BMW Лихач Скрылся с места ДТП
Лайк
LIKE7
Смех
HAPPY33
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY4
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
47
390110
17 июля 2024, 15:33
То есть за такой букет только административка?
shamank331
17 июля 2024, 15:43
В общем понятно теперь почему по городу массово без номеров катаются и естественно нарушают как хотят, ведь их ловят только если они не справятся с управлением и то потом только административка следует, этот ещё и без ОСАГО, соответственно с него теперь только через суд что то могут получить пострадавшие владельцы машин, а так как у него только несколько административных штрафов будут, то он их оплатит и свалит куда подальше и вообще у него и нет ничего, приставы потом его не найдут или найдут без ничего, а восстанавливать свои семь машин будут люди имеющие кстати ОСАГО за свой счёт не будучи при этом как либо виноваты в нарушении ПДД. Ждём ещё больше машин без номеров и без ОСАГО, ведь ГАИ они не интересуют, с них же взять не чего, даже нарушение с, камер не пришить, номеров то нету.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
А можно всех посмотреть? Где еще в Новосибирске можно организовать пешеходную улицу — ищем альтернативу улице Ленина
Стас Соколов
Эксперт
Мнение
Львам повезет. Чего ждать от оппозиции Венеры и Плутона — советы астролога
Елена Коржаневская
Мнение
Четыре знака Зодиака почувствуют особое влияние от перехода Марса в Тельца: советы астролога
Юлия Тарантина
Мнение
Россиянка съездила в Казахстан и честно рассказала об огромных минусах отдыха в соседней стране
Виктория Бондарева
экскурсовод
Мнение
Слоны ходят по дорогам, папайя стоит 150 рублей. Россиянка провела отпуск на Шри-Ланке — сколько это стоит
Алена Болотова
директор по продажам 72.RU
Рекомендуем
Знакомства

Илья,42

Ini,40

Olga,35

Валентина,44

Ирина,58

Tom,37

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Репетитор по математике/информатике

900 ₽

Добавить объявление