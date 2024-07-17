До сих пор ищут: полиция не может поймать водителя на BMW, влетевшего в машины на Красном проспекте

Водитель на BMW влетел в семь машин, а после скрылся с места аварии Источник: Эмиль Фукс / NGS.RU











Полиция не может найти водителя на BMW, который 13 июля влетел в семь припаркованных машин на Красном проспекте в Новосибирске. Гонщик скрылся с места ДТП, сотрудники ищут его уже 4 дня.



— По информации на вчерашний день водителя не нашли, — сообщили НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Авария произошла в субботу, примерно в 22:00 в районе станции метро «Гагаринская». BMW врезался в припаркованные машины, перевернулся, а после загорелся. Очевидец рассказывал НГС, что гонщик ехал примерно 200 км/ч. Одна из машин, которая стояла на парковке, после столкновения вылетела на тротуар, к счастью, никто в аварии не погиб, только двоим потребовалась медицинская помощь.

— Все поврежденные автомобили были припаркованы. Я из парковочного кармана выезжал — вижу в зеркало, человек ехал, наверное, километров 200 в час. Он перевернулся и крышей всех смял. Мою машину чуть-чуть задело, а там — жесть, — объяснял очевидец Максим.

Момент столкновения также попал на видео, на кадрах заметно, что водитель гонит по Красному проспекту на высокой скорости, потерял управление и влетел в машины. Корреспондент НГС, который стал случайным очевидцем, отмечал, что на месте аварии были не только пожарные, сотрудники полиции и медики, но и вероятные друзья водителя BMW, их было человек 20. Автомобиль виновника аварии — без номеров.

Бывший владелец BMW X5 M Competition 850 Захар рассказал, что продал машину неделю назад, кому — сообщать отказался. Все, что известно об аварии НГС собрал в одном сюжете.

