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Происшествия До сих пор ищут: полиция не может поймать водителя на BMW, влетевшего в машины на Красном проспекте

До сих пор ищут: полиция не может поймать водителя на BMW, влетевшего в машины на Красном проспекте

С момента аварии прошло четыре дня

4 312
86 комментариев
Водитель на BMW влетел в семь машин, а после скрылся с места аварии

Полиция не может найти водителя на BMW, который 13 июля влетел в семь припаркованных машин на Красном проспекте в Новосибирске. Гонщик скрылся с места ДТП, сотрудники ищут его уже 4 дня.

— По информации на вчерашний день водителя не нашли, — сообщили НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Авария произошла в субботу, примерно в 22:00 в районе станции метро «Гагаринская». BMW врезался в припаркованные машины, перевернулся, а после загорелся. Очевидец рассказывал НГС, что гонщик ехал примерно 200 км/ч. Одна из машин, которая стояла на парковке, после столкновения вылетела на тротуар, к счастью, никто в аварии не погиб, только двоим потребовалась медицинская помощь.

— Все поврежденные автомобили были припаркованы. Я из парковочного кармана выезжал — вижу в зеркало, человек ехал, наверное, километров 200 в час. Он перевернулся и крышей всех смял. Мою машину чуть-чуть задело, а там — жесть, — объяснял очевидец Максим.

Момент столкновения также попал на видео, на кадрах заметно, что водитель гонит по Красному проспекту на высокой скорости, потерял управление и влетел в машины. Корреспондент НГС, который стал случайным очевидцем, отмечал, что на месте аварии были не только пожарные, сотрудники полиции и медики, но и вероятные друзья водителя BMW, их было человек 20. Автомобиль виновника аварии — без номеров.

Если вам что-либо известно об участнике аварии, расскажите об этом НГС. Можно анонимно.
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Бывший владелец BMW X5 M Competition 850 Захар рассказал, что продал машину неделю назад, кому — сообщать отказался. Все, что известно об аварии НГС собрал в одном сюжете.

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Комментарии
86
Павел_п
17 июля 2024, 13:04
Нормально у нас ездят. Миксеры на красный, по встречке на жд переезде. Тонированные автомобили без номеров по встречке или под 200
Лукашa
17 июля 2024, 13:14
Кто там главный в этой помойке- в отставку.
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