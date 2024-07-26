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Происшествия ДТП у метро «Гагаринская» Суд оставил на свободе водителя BMW, который протаранил 7 авто на Красном проспекте — кого винят в аварии

Суд оставил на свободе водителя BMW, который протаранил 7 авто на Красном проспекте — кого винят в аварии

Силовики представили суду нового подозреваемого

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10 комментариев
Ущерб причиненный неаккуратной ездой водителя BMW ещё подсчитывают

Заельцовский районный суд Новосибирска избрал меру пресечения человеку, которого следователи называют водителем BMW, который протаранил 7 автомобилей на Красном проспекте. Силовики полагают, что за рулём сидел некий Веретин Никита Иванович.

В суде пояснили, что Веретина задержали 23 июля, как подозреваемого в умышленном уничтожении чужого имущества из хулиганских побуждений (ч.2 ст.167 УК РФ). На следующий день ему предъявили обвинение, а 25-го числа привезли в суд. Следователи требовали заключить Веретина под стражу, поскольку он, по их мнению, может скрыться и помешать расследованию.

— Суд пришел к выводу об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде запрета определённых действий, — отмечено в сообщении суда.

Никите Веретину запрещено выходить из дома с 7 часов вечера до 7 часов утра, общаться с фигурантами дела, посещать увеселительные заведения, а также пользоваться интернетом и телефоном. Расследование дела продолжается.

Страшное ДТП произошло вечером 13 июля в районе станции метро «Гагаринская». Водитель BMW X5 M-Competition на большой скорости потерял управление, машина протаранила 7 автомобилей, перевернулась и загорелась. По словам очевидцев, из салона вылезли три человека, двое из которых скрылись с места происшествия.

В день аварии корреспондент НГС общался с 23-летним Захаром Г., который заявил, что продал BMW за неделю до инцидента. 17 июля прокуратура НСО сообщила, что личность водителя установлена — им оказался 24-летний мужчина, в отношении которого сразу были составлены несколько протоколов: за оставлением места ДТП, глухую тонировку и езду без номеров. По данным источника НГС, им оказался некий Али А.

Тем не менее, 18 июля сотрудники ГАИ обращается за помощью к очевидцам аварии, чтобы «всесторонне, полно, объективно и своевременно выяснить обстоятельства ДТП». 20 июля Следственный комитет заявлял, что за рулем сидел гражданин Азербайджана, а по факту аварии расследуется уголовное дело.

Редакция НГС продолжает следить за развитием событий.

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BMW Авария Суд Красный проспект Новосибирск
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Комментарии
11
Гость
26 июля 2024, 13:27
О! Диаспора купила "подсудимого"! Откуда у него деньги на такую тачку?
Фродо Бэггинс
26 июля 2024, 13:26
потому что он настоящий мужчина, способынй на поступок, ведь бабы не верят словам, они верят поступкам!
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