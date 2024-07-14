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Происшествия ДТП у метро «Гагаринская» эксклюзив Машину продали неделю назад: что известно про ДТП у метро «Гагаринская» — там пострадали двое

Машину продали неделю назад: что известно про ДТП у метро «Гагаринская» — там пострадали двое

Автомобиль мог ехать по Красному проспекту на скорости около 200 километров в час

1 927
26 комментариев
Авария произошла около 22 часов

В центре Новосибирска вечером в субботу, 13 июля, произошло массовое ДТП, в которое попали семь автомобилей. По словам очевидцев происшествия, авария произошла около 22 часов на Красном проспекте.

По предварительным данным, водитель BMW в пути потерял управление автомобилем. Он влетел в несколько припаркованных машин. В полиции НГС сообщили, что в аварию попали как минимум семь транспортных средств. Пострадали два человека.

После столкновения с припаркованными машинами BMW перевернулся и загорелся — его потушили очевидцы. Они же вернули машину в исходное положение. В дальнейшем появилось видео момента столкновения.

Корреспондент НГС Эмиль Фукс стал очевидцем аварии. По его словам, сейчас на месте находятся друзья водителя иномарки.

— Также приехали, видимо, друзья водителя BMW, их тут человек 20. Сам автомобиль без номеров, — рассказал Эмиль Фукс.

Еще один очевидец аварии Максим рассказал подробности момента столкновения.

— Все поврежденные автомобили были припаркованы. Я из парковочного кармана выезжал — вижу в зеркало, человек ехал, наверное, километров 200 в час. Он перевернулся и крышей всех смял. Мою машину чуть-чуть задело, а там — жесть, — рассказал Максим.

Знакомый вероятного владельца BMW рассказал, что его зовут Захар, марка автомобиля — BMW X5 M Competition 850, он зарегистрирован в Еврейской автономной области. За рулем, вероятно, был один из друзей молодого человека. Сам Захар в беседе с корреспондентом НГС заявил, что продал автомобиль неделю назад. Кому — сообщить отказался.

Ранее на улице Большевистской перевернулся автомобиль Volkswagen. Инцидент попал на видео.

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Новосибирск МВД ДТП ГАИ
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Комментарии
26
Марго. Вредная
14 июля 2024, 00:38
Великое везение, что в припаркованных автомобилях не было людей!!! И что на тротуаре никого не убил из пешеходов!!! Что за водятел так низко летел????!!!!!
LG>
14 июля 2024, 00:50
Нарк?!
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