Машину продали неделю назад: что известно про ДТП у метро «Гагаринская» — там пострадали двое

Авария произошла около 22 часов Источник: Эмиль Фукс/NGS.RU











В центре Новосибирска вечером в субботу, 13 июля, произошло массовое ДТП, в которое попали семь автомобилей. По словам очевидцев происшествия, авария произошла около 22 часов на Красном проспекте.



По предварительным данным, водитель BMW в пути потерял управление автомобилем. Он влетел в несколько припаркованных машин. В полиции НГС сообщили, что в аварию попали как минимум семь транспортных средств. Пострадали два человека.



После столкновения с припаркованными машинами BMW перевернулся и загорелся — его потушили очевидцы. Они же вернули машину в исходное положение. В дальнейшем появилось видео момента столкновения.



Корреспондент НГС Эмиль Фукс стал очевидцем аварии. По его словам, сейчас на месте находятся друзья водителя иномарки.



— Также приехали, видимо, друзья водителя BMW, их тут человек 20. Сам автомобиль без номеров, — рассказал Эмиль Фукс.



Еще один очевидец аварии Максим рассказал подробности момента столкновения.



— Все поврежденные автомобили были припаркованы. Я из парковочного кармана выезжал — вижу в зеркало, человек ехал, наверное, километров 200 в час. Он перевернулся и крышей всех смял. Мою машину чуть-чуть задело, а там — жесть, — рассказал Максим.



Знакомый вероятного владельца BMW рассказал, что его зовут Захар, марка автомобиля — BMW X5 M Competition 850, он зарегистрирован в Еврейской автономной области. За рулем, вероятно, был один из друзей молодого человека. Сам Захар в беседе с корреспондентом НГС заявил, что продал автомобиль неделю назад. Кому — сообщить отказался.

