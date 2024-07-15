Водитель скрылся: полиция ищет гонщика, который влетел в семь припаркованных машин на Красном проспекте

Водитель автомобиля BMW, который 13 июля на высокой скорости врезался в семь припаркованных машин на Красном проспекте, скрылся с места аварии. Сотрудники полиции ищут нарушителя.
— Местонахождение водителя устанавливается. По факту ДТП возбуждено административное дело по статье 12.27 КоАП РФ (оставление водителем места ДТП), — сообщили НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Авария произошла 13 июля примерно в 22:00 в районе станции метро «Гагаринская». BMW врезался в припаркованные машины и перевернулся. Автомобиль загорелся, огонь потушили сотрудники МЧС.
— Страшно было, ноги дрожали. Благодаря тому, что относительно далеко был — эффект слабее. Не представляю, что почувствовали ребята, которые были близко с аварией, — рассказывал НГС очевидец аварии Андрей.
Автомобиль BMW X5 M Competition 850, который и врезался в припаркованные машины, ехал со скоростью около 200 километров в час. По предварительной информации, машину продали неделю назад. К счастью, в страшной аварии никто не погиб, только два человека пострадали, объясняли в полиции. Все, что известно об аварии НГС собрал в одном сюжете.