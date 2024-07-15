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Происшествия ДТП у метро «Гагаринская» Водитель скрылся: полиция ищет гонщика, который влетел в семь припаркованных машин на Красном проспекте

Водитель скрылся: полиция ищет гонщика, который влетел в семь припаркованных машин на Красном проспекте

Авария произошла 13 июля

5 627
49 комментариев
После столкновения автомобиль BMW перевернулся и загорелся, его тушили пожарные

Водитель автомобиля BMW, который 13 июля на высокой скорости врезался в семь припаркованных машин на Красном проспекте, скрылся с места аварии. Сотрудники полиции ищут нарушителя.

— Местонахождение водителя устанавливается. По факту ДТП возбуждено административное дело по статье 12.27 КоАП РФ (оставление водителем места ДТП), — сообщили НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Авария произошла 13 июля примерно в 22:00 в районе станции метро «Гагаринская». BMW врезался в припаркованные машины и перевернулся. Автомобиль загорелся, огонь потушили сотрудники МЧС.

— Страшно было, ноги дрожали. Благодаря тому, что относительно далеко был — эффект слабее. Не представляю, что почувствовали ребята, которые были близко с аварией, — рассказывал НГС очевидец аварии Андрей.

Автомобиль BMW X5 M Competition 850, который и врезался в припаркованные машины, ехал со скоростью около 200 километров в час. По предварительной информации, машину продали неделю назад. К счастью, в страшной аварии никто не погиб, только два человека пострадали, объясняли в полиции. Все, что известно об аварии НГС собрал в одном сюжете.

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Авария ДТП Полиция Водитель Автомобилист Красный проспект
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Комментарии
47
сын маминой подруги
15 июля 2024, 12:42
т.е он просто ушёл с место аварии? пока очевидцы тушили и переворачили автомобиль? и не кто не догадался его задержать?
С левого берега
15 июля 2024, 12:47
Читал комментариев сети про это происшествие. Так вот люди пишут что этот автомобиль не первый день так гонял по городу, еще про пару мерседесов писали... Вопрос. Как сидится в кресле главы ГИБДД города?
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