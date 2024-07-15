Водитель скрылся: полиция ищет гонщика, который влетел в семь припаркованных машин на Красном проспекте

После столкновения автомобиль BMW перевернулся и загорелся, его тушили пожарные Источник: Эмиль Фукс / NGS.RU











Водитель автомобиля BMW, который 13 июля на высокой скорости врезался в семь припаркованных машин на Красном проспекте, скрылся с места аварии. Сотрудники полиции ищут нарушителя.



— Местонахождение водителя устанавливается. По факту ДТП возбуждено административное дело по статье 12.27 КоАП РФ (оставление водителем места ДТП), — сообщили НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Авария произошла 13 июля примерно в 22:00 в районе станции метро «Гагаринская». BMW врезался в припаркованные машины и перевернулся. Автомобиль загорелся, огонь потушили сотрудники МЧС.

— Страшно было, ноги дрожали. Благодаря тому, что относительно далеко был — эффект слабее. Не представляю, что почувствовали ребята, которые были близко с аварией, — рассказывал НГС очевидец аварии Андрей.

