«Штрафуют и увольняют с работы»: сибирячка заявила, что продавцов в ТЦ наказывают за поход в туалет вне расписания

В «Сан Сити» объяснили, что руководство МФК не имеет права и возможности увольнять или штрафовать продавцов арендаторов Источник: Антон Че/2ГИС











В Новосибирске женщина предъявила претензию к администрации ТЦ «Сан Сити». Она заявила, что продавцов в многофункциональном комплексе наказывают за поход в туалет вне расписания — санкции вплоть до увольнения.



Об этом сибирячка сообщила на сайте «Фламп» 24 июля.



— Продавцов штрафуют и увольняют с работы лишь за то, что люди сходили не по их расписанию в туалет! Как человек может по расписанию ходить в туалет? У каждого человека могут быть свои особенности организма и здоровья! — написала женщина. — Издевательство, унижение людей!



НГС обратился к автору отзыва с целью узнать подробности ситуации, но девушка не ответила на сообщение журналиста. Как рассказала НГС PR-менеджер «Сан Сити», руководство МФК юридически не имеет права и возможности увольнять или штрафовать продавцов арендаторов. Это могут делать лишь компании, с которыми у сотрудника заключен трудовой договор.



В ТРЦ уточнили, что для некоторых организаций с небольшим штатом сотрудников есть регламентированные перерывы на прием пищи и отдых, прописанные в договоре аренды. Их расписание размещено на витринных зонах компаний.



— МФК может написать претензию или выставить штраф за нарушение правил торгового центра юридическому лицу, с которым у МФК заключен договор аренды, — уточнили в «Сан Сити». — В претензии никогда не содержится побуждение к действиям против сотрудников/подрядчиков арендатора, лишь фиксируется факт нарушения правил.



В ТРЦ также добавили, что если сотрудник считает, что его права были нарушены, то он может обратиться в трудовую инспекцию.

