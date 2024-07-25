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Происшествия «Штрафуют и увольняют с работы»: сибирячка заявила, что продавцов в ТЦ наказывают за поход в туалет вне расписания

«Штрафуют и увольняют с работы»: сибирячка заявила, что продавцов в ТЦ наказывают за поход в туалет вне расписания

По ее словам, речь идет о работниках в «Сан Сити»

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26 комментариев
В «Сан Сити» объяснили, что руководство МФК не имеет права и возможности увольнять или штрафовать продавцов арендаторов

В Новосибирске женщина предъявила претензию к администрации ТЦ «Сан Сити». Она заявила, что продавцов в многофункциональном комплексе наказывают за поход в туалет вне расписания — санкции вплоть до увольнения.

Об этом сибирячка сообщила на сайте «Фламп» 24 июля.

— Продавцов штрафуют и увольняют с работы лишь за то, что люди сходили не по их расписанию в туалет! Как человек может по расписанию ходить в туалет? У каждого человека могут быть свои особенности организма и здоровья! — написала женщина. — Издевательство, унижение людей!

НГС обратился к автору отзыва с целью узнать подробности ситуации, но девушка не ответила на сообщение журналиста. Как рассказала НГС PR-менеджер «Сан Сити», руководство МФК юридически не имеет права и возможности увольнять или штрафовать продавцов арендаторов. Это могут делать лишь компании, с которыми у сотрудника заключен трудовой договор.

В ТРЦ уточнили, что для некоторых организаций с небольшим штатом сотрудников есть регламентированные перерывы на прием пищи и отдых, прописанные в договоре аренды. Их расписание размещено на витринных зонах компаний.

— МФК может написать претензию или выставить штраф за нарушение правил торгового центра юридическому лицу, с которым у МФК заключен договор аренды, — уточнили в «Сан Сити». — В претензии никогда не содержится побуждение к действиям против сотрудников/подрядчиков арендатора, лишь фиксируется факт нарушения правил.

В ТРЦ также добавили, что если сотрудник считает, что его права были нарушены, то он может обратиться в трудовую инспекцию.

Зимой прошлого года жительница Новосибирска обвинила охранников ТЦ «Сан Сити» в хамстве, когда ей стало плохо. По словам сибирячки, она облокотилась на сестру, а охранник повысил голос и приказал сесть ровно. Читатели НГС оставили комментарии под материалом. Кто-то поддержал девушку, а некоторые встали на сторону сотрудника ТРЦ.

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МФК Сан Сити Новосибирск Увольнение Отзывы Трудовая инспекция
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Комментарии
26
Голая правда
25 июля 2024, 17:14
Прикольно. А если у продавщицы "особые дни"? Ей истекать на месте?!
Голая правда
25 июля 2024, 17:24
Наверное, продавцы получают 350 000 р/мес, раз продолжают работать при таких требованиях и готовы тратиться на памперсы )))
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