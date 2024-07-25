«Штрафуют и увольняют с работы»: сибирячка заявила, что продавцов в ТЦ наказывают за поход в туалет вне расписания

В Новосибирске женщина предъявила претензию к администрации ТЦ «Сан Сити». Она заявила, что продавцов в многофункциональном комплексе наказывают за поход в туалет вне расписания — санкции вплоть до увольнения.
Об этом сибирячка сообщила на сайте «Фламп» 24 июля.
— Продавцов штрафуют и увольняют с работы лишь за то, что люди сходили не по их расписанию в туалет! Как человек может по расписанию ходить в туалет? У каждого человека могут быть свои особенности организма и здоровья! — написала женщина. — Издевательство, унижение людей!
НГС обратился к автору отзыва с целью узнать подробности ситуации, но девушка не ответила на сообщение журналиста. Как рассказала НГС PR-менеджер «Сан Сити», руководство МФК юридически не имеет права и возможности увольнять или штрафовать продавцов арендаторов. Это могут делать лишь компании, с которыми у сотрудника заключен трудовой договор.
В ТРЦ уточнили, что для некоторых организаций с небольшим штатом сотрудников есть регламентированные перерывы на прием пищи и отдых, прописанные в договоре аренды. Их расписание размещено на витринных зонах компаний.
— МФК может написать претензию или выставить штраф за нарушение правил торгового центра юридическому лицу, с которым у МФК заключен договор аренды, — уточнили в «Сан Сити». — В претензии никогда не содержится побуждение к действиям против сотрудников/подрядчиков арендатора, лишь фиксируется факт нарушения правил.
В ТРЦ также добавили, что если сотрудник считает, что его права были нарушены, то он может обратиться в трудовую инспекцию.
Зимой прошлого года жительница Новосибирска обвинила охранников ТЦ «Сан Сити» в хамстве, когда ей стало плохо. По словам сибирячки, она облокотилась на сестру, а охранник повысил голос и приказал сесть ровно. Читатели НГС оставили комментарии под материалом. Кто-то поддержал девушку, а некоторые встали на сторону сотрудника ТРЦ.