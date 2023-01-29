«Девушка явно лукавит»: как новосибирцы отреагировали на хамство охранника в «Сан Сити», о которых заявила сибирячка

Жительница Новосибирска под ником Nastya Volkova оставила гневный отзыв на сервисе «Фламп», в котором рассказала о хамстве охранника торгового центра «Сан Сити». Как указано в сообщении, девушка 27-го числа вместе с сестрой была в торговом центре. У сибирячки упал сахар в крови, поэтому они с сестрой решили присесть около фонтана на втором этаже. Чтобы прийти в себя, девушка наклонилась на сестру, тогда охранник повысил голос и приказал сесть ровно.
После публикации этой новости десятки читателей НГС оставили свои комментарии под материалом. Кто-то поддержал девушку, а некоторые встали на строну охранника и обвинили сибирячку во лжи. Мы собрали самые интересные отзывы.
— Все как под копирку охранники эти, далеко не интеллектуалы. Девушке здоровья, — написал Алекс$.
— Бесполезно писать отзывы. Если охраннику за 50 лет, он таким и будет. И кроме как в охране, он больше нигде не будет работать. Синдром охранника, — отметил пользователь под ником Колбасов.
Однако большинство читателей в комментариях усомнились в правдоподобности истории девушки и встали на сторону охранника.
— Девушка явно лукавит, но, если присмотреться к поведению молодежи в «Сан Сити», там непонятно, в каком положении они находятся. То ли сидят, или лежат, и действительно иногда приходится им замечание делать. Наверно, у всех сахар падает, — написал пользователь под ником 969.
— Охранник обеспечивает порядок, имеет на это полномочия, считаю, что это девушка сама виновата, — пояснила Бабушка.
— Охранник выполнял свои служебные обязанности. А гражданка, видимо, лукавит, говоря, что ей стало плохо. Когда человеку плохо, ему всё равно, что происходит вокруг. Главное в этот момент — избавиться от плохого самочувствия, а не наблюдать за тем, каким тоном охранник с тобой разговаривает. По-хорошему надо было взять ее за ухо и вывести на улицу освежиться, — отметил Остап Пендель.
Недавно жительница Новосибирска заявила, что купила новый айфон, в котором оказалась сим-карта прошлой владелицы. Но оказалось, что техника была ввезена по параллельному импорту. А сим-карта принадлежит AT&T Inc — американской транснациональной телекоммуникационной компании.