«Девушка явно лукавит»: как новосибирцы отреагировали на хамство охранника в «Сан Сити», о которых заявила сибирячка

После публикации этой новости десятки читателей НГС оставили свои комментарии под материалом. Кто-то поддержал девушку, а некоторые встали на строну охранника и обвинили сибирячку во лжи. Мы собрали самые интересные отзывы.



— Все как под копирку охранники эти, далеко не интеллектуалы. Девушке здоровья, — написал Алекс$.



— Бесполезно писать отзывы. Если охраннику за 50 лет, он таким и будет. И кроме как в охране, он больше нигде не будет работать. Синдром охранника, — отметил пользователь под ником Колбасов.

