Гигантский столб дыма поднялся недалеко от станции Барышево — фото

Утром 4 июля гигантский столб дыма поднялся недалеко от железнодорожной станции Барышево. Его фотографию в редакцию НГС прислала читательница.
— Что-то горит, вероятно, в Первомайском районе. Вид со станции, — анонимно заявила женщина.
НГС обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС региона.
Два частных дома загорелись в Новосибирске — НГС публиковал видео.
Обновлено.
В пресс-службе ГУ МЧС Новосибирской области НГС сообщили, что в селе Новолуговое загорелся частный дом. На месте работают 16 человек и четыре единицы техники. Передана информация о ликвидации открытого огня. Подробности уточняются.
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