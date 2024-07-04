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Происшествия Гигантский столб дыма поднялся недалеко от станции Барышево — фото

Гигантский столб дыма поднялся недалеко от станции Барышево — фото

Свидетели предполагают, что на Первомайке что-то горит

4 742
17 комментариев
Откуда именно пошел дым, неясно

Утром 4 июля гигантский столб дыма поднялся недалеко от железнодорожной станции Барышево. Его фотографию в редакцию НГС прислала читательница.

— Что-то горит, вероятно, в Первомайском районе. Вид со станции, — анонимно заявила женщина.

НГС обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС региона.

Если вы в курсе случившегося, расскажите редакции.
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Два частных дома загорелись в Новосибирске — НГС публиковал видео.

Обновлено.

В пресс-службе ГУ МЧС Новосибирской области НГС сообщили, что в селе Новолуговое загорелся частный дом. На месте работают 16 человек и четыре единицы техники. Передана информация о ликвидации открытого огня. Подробности уточняются.

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Комментарии
17
NaTaSHka
4 июля 2024, 10:50
Дома горят, как спички...Халатность? В Бердске на Ушакова полыхал на той неделе. Каждый день "горячие" новости. В многоквартирных домах бычки залетают на балконы, на диванах с папиросами засыпают...Народ! Вы чё, бессмертные миллионэры?
Гость
4 июля 2024, 10:23
Замечательная новость. Кто-то где-то что-то видел.
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