«Дым видно с правого берега»: два частных дома вспыхнули в Новосибирске — видео

Вместе с домами загорелись надворные постройки Источник: читатель НГС Марина, читатель НГС Евгений











В Ленинском районе Новосибирска загорелся частный дом. Информацией о происшествии с НГС поделилась читательница Марина.



По словам сибирячки, пожар она заметила в районе 22:30.



— Дым видно с правого берега. Подъехали ближе — там просто столб огня стоит. Где-то в районе частного сектора в Ленинском районе, — рассказала НГС очевидица.

Источник: читатель НГС Марина, читатель НГС Евгений

В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что сообщение о пожаре поступило в 22:12. На момент прибытия пожарных расчетов горели два частных дома и надворные постройки на улице Пушкарева. Один из домов проверили на наличие людей, но никого не обнаружили.



В 22:48 пожар был локализован, для этого пожарные проложили магистральную линию от гидранта. Сейчас ведется ликвидация возгорания. От МЧС задействованы 6 единиц техники и 24 человека личного состава.

