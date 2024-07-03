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Происшествия «Дым видно с правого берега»: два частных дома вспыхнули в Новосибирске — видео

«Дым видно с правого берега»: два частных дома вспыхнули в Новосибирске — видео

Горели дома на улице Пушкарева

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Вместе с домами загорелись надворные постройки

В Ленинском районе Новосибирска загорелся частный дом. Информацией о происшествии с НГС поделилась читательница Марина.

По словам сибирячки, пожар она заметила в районе 22:30.

— Дым видно с правого берега. Подъехали ближе — там просто столб огня стоит. Где-то в районе частного сектора в Ленинском районе, — рассказала НГС очевидица.

В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что сообщение о пожаре поступило в 22:12. На момент прибытия пожарных расчетов горели два частных дома и надворные постройки на улице Пушкарева. Один из домов проверили на наличие людей, но никого не обнаружили.

В 22:48 пожар был локализован, для этого пожарные проложили магистральную линию от гидранта. Сейчас ведется ликвидация возгорания. От МЧС задействованы 6 единиц техники и 24 человека личного состава.

1 июля в городе Обь загорелась цистерна с соляркой. Крупный пожар попал на видео.

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Новосибирск МЧС Пожар Крупный пожар в частном секторе
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