Неизвестные в черном обстреляли церковь и подожгли синагогу в Дагестане. Есть погибшие — фото и видео ЧП

В дагестанском городе Дербент неизвестные обстреляли православную церковь и синагогу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные власти. Погиб сотрудник полиции, передает агентство.
В синагоге начался сильный пожар.
Параллельно с Дербентом стрельба идет в Махачкале.
— В Махачкале неизвестные на улице Ермошкина обстреляли пост ДПС. По предварительной информации, один сотрудник полиции ранен, информации о погибших сотрудниках и гражданских пока нет, — сообщили в МВД Дагестана.
В городе объявлен план «Перехват».
Обновлено.
— Предварительно, двое сотрудников полиции погибли, еще двое ранены из-за нападения неизвестных в Махачкале, — передает ТАСС со ссылкой на местные власти.
Также сообщается, что шесть сотрудников полиции ранены.