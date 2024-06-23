Неизвестные в черном обстреляли церковь и подожгли синагогу в Дагестане. Есть погибшие — фото и видео ЧП

Очевидцы сняли видео с места ЧП Источник: Golos.dagestana

В дагестанском городе Дербент неизвестные обстреляли православную церковь и синагогу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные власти. Погиб сотрудник полиции, передает агентство.

В синагоге начался сильный пожар.

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Параллельно с Дербентом стрельба идет в Махачкале.



— В Махачкале неизвестные на улице Ермошкина обстреляли пост ДПС. По предварительной информации, один сотрудник полиции ранен, информации о погибших сотрудниках и гражданских пока нет, — сообщили в МВД Дагестана.

Источник: «Спросите у Расула»

В городе объявлен план «Перехват».



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— Предварительно, двое сотрудников полиции погибли, еще двое ранены из-за нападения неизвестных в Махачкале, — передает ТАСС со ссылкой на местные власти.

