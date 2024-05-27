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Происшествия «Всей сменой избили»: полиция начала проверку из-за конфликта в новосибирском баре «Руки Вверх!»

«Всей сменой избили»: полиция начала проверку из-за конфликта в новосибирском баре «Руки Вверх!»

В МВД сообщили, что заявление об избиении зарегистрировано

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Сибирячка уверена, пострадавшего выводили из зала

Полиция начала проверку после заявления о том, что в новосибирском баре «Руки Вверх!» парня избила охрана. Об этом НГС сообщили в пресс-службе ГУ МВД Новосибирской области.

— Материал по факту причинения телесных повреждений гражданину зарегистрирован в отделе полиции №1 «Центральный». Проводится проверка. В случае выявления нарушения виновные будут привлечены к ответственности, — говорится в ответе на запрос редакции.

13 мая об избиении заявила пользовательница сайта «Фламп» — в своем отзыве она уверяла, что инцидент произошел в ночь с 28 на 29 апреля этого года.

— Вывели из зала и всей сменой избили парня. Это не драка на равных, — утверждала сибирячка, но не предоставила каких-либо доказательств своим словам.

На момент подготовки публикации отзыв оказался удален, но в распоряжении редакции НГС есть его скриншот.

Маркетолог бара «Руки Вверх!» пообещала НГС согласовать со своим руководством возможность комментария ситуации. На момент публикации ответа от бара не поступило.

Если вы знаете что-либо о пострадавшем или стали очевидцем конфликта, свяжитесь с редакцией.
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Ранее новосибирец с газовым баллончиком напал на сотрудников кафе — НГС публиковал видео конфликта.

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