«Всей сменой избили»: полиция начала проверку из-за конфликта в новосибирском баре «Руки Вверх!»

Сибирячка уверена, пострадавшего выводили из зала Источник: 2ГИС / бар «Руки Вверх!»











Полиция начала проверку после заявления о том, что в новосибирском баре «Руки Вверх!» парня избила охрана. Об этом НГС сообщили в пресс-службе ГУ МВД Новосибирской области.



— Материал по факту причинения телесных повреждений гражданину зарегистрирован в отделе полиции №1 «Центральный». Проводится проверка. В случае выявления нарушения виновные будут привлечены к ответственности, — говорится в ответе на запрос редакции.



13 мая об избиении заявила пользовательница сайта «Фламп» — в своем отзыве она уверяла, что инцидент произошел в ночь с 28 на 29 апреля этого года.



— Вывели из зала и всей сменой избили парня. Это не драка на равных, — утверждала сибирячка, но не предоставила каких-либо доказательств своим словам.



На момент подготовки публикации отзыв оказался удален, но в распоряжении редакции НГС есть его скриншот.



Маркетолог бара «Руки Вверх!» пообещала НГС согласовать со своим руководством возможность комментария ситуации. На момент публикации ответа от бара не поступило.

Ранее новосибирец с газовым баллончиком напал на сотрудников кафе — НГС публиковал видео конфликта.

