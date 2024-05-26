Под Новосибирском вспыхнули дома в дачном обществе — видео пожара

Полностью выгорел один дом и три бани Источник: Telegram-канал «Новосибирск с огоньком»











Под Новосибирском пожар уничтожил несколько дачных домов с СНТ «Строитель» в Новосибирском районе. Возгорание произошло вечером в минувшую субботу, 25 мая.



Кадры с пожаром опубликованы в Telegram-канале «Новосибирск с огоньком». На них видно, что огонь быстро распространяется по постройкам, а люди пытаются потушить возгорание самостоятельно.

Источник: Telegram-канал «Новосибирск с огоньком»

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, сообщение о возгорании поступило в ведомство в 18:42 25 мая. Горели четыре садовых домика, несколько бань, а также надворные постройки. Открытое возгорание было ликвидировано примерно через час. Воду сотрудники МЧС доставляли от водонапорной трубы пожарного водопровода в 200 метрах от места возгорания.



В результате происшествия полностью выгорел один дом и три бани. Погибших и пострадавших нет.

