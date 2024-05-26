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Происшествия Под Новосибирском вспыхнули дома в дачном обществе — видео пожара

Под Новосибирском вспыхнули дома в дачном обществе — видео пожара

В результате происшествия никто не пострадал

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Полностью выгорел один дом и три бани

Под Новосибирском пожар уничтожил несколько дачных домов с СНТ «Строитель» в Новосибирском районе. Возгорание произошло вечером в минувшую субботу, 25 мая.

Кадры с пожаром опубликованы в Telegram-канале «Новосибирск с огоньком». На них видно, что огонь быстро распространяется по постройкам, а люди пытаются потушить возгорание самостоятельно.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, сообщение о возгорании поступило в ведомство в 18:42 25 мая. Горели четыре садовых домика, несколько бань, а также надворные постройки. Открытое возгорание было ликвидировано примерно через час. Воду сотрудники МЧС доставляли от водонапорной трубы пожарного водопровода в 200 метрах от места возгорания.

В результате происшествия полностью выгорел один дом и три бани. Погибших и пострадавших нет.

Ранее в Новосибирске после жесткого ДТП на трассе загорелся грузовик. Перед этим он выехал на встречную полосу.

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