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Происшествия Спецоперация на Украине Женщина и ребенок погибли в результате обстрела в Брянской области

Женщина и ребенок погибли в результате обстрела в Брянской области

Также несколько человек пострадали

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Удар пришелся на брянский поселок Климово

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что поселок Климово попал под артиллерийский обстрел. В результате атаки погибли два человека — женщина и ребенок.

— Удар нанесен в самый центр поселка. К сожалению, есть погибшие: женщина и ребенок. По предварительной информации, пострадали трое мирных граждан. Им сейчас оказывается медицинская помощь, — написал Богомаз у себя в телеграм-канале.

Кроме того, после атаки загорелся жилой дом, частично повреждены несколько автомобилей.

На месте работают оперативные и экстренные службы, они обследуют территорию, подвергшуюся обстрелу.

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Брянская область Спецоперация на Украине Спецоперация СВО Александр Богомаз Удар Погибшие
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