Женщина и ребенок погибли в результате обстрела в Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что поселок Климово попал под артиллерийский обстрел. В результате атаки погибли два человека — женщина и ребенок.
— Удар нанесен в самый центр поселка. К сожалению, есть погибшие: женщина и ребенок. По предварительной информации, пострадали трое мирных граждан. Им сейчас оказывается медицинская помощь, — написал Богомаз у себя в телеграм-канале.
Кроме того, после атаки загорелся жилой дом, частично повреждены несколько автомобилей.
На месте работают оперативные и экстренные службы, они обследуют территорию, подвергшуюся обстрелу.