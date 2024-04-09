«Мы не понимаем, что это»: парень застрял на простыне, висящей из окна на Волочаевской — видео, где он пытается карабкаться

В Новосибирске мужчина с рюкзаком застрял на простыне, которая спускалась из окна второго этажа. Инцидент с улицы Волочаевской попал на видео, которое опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black».
— Мы не понимаем, что это, но что-то происходит, — прокомментировала женщина, которая снимала происходящее.
На видео парень в одежде и с рюкзаком повис на тряпке, которая спущена со второго этажа. Он оглядывается и раскачивается на ней.
Подписчики группы привели несколько версий, что могло побудить сибиряка спуститься по простыне. Самый популярный вариант — внезапно вернувшийся муж подруги. Часть комментаторов считает, что побег мог быть связан с чем-то более серьезным или парень решил помыть окна.
Ранее НГС писал, что прохожие обнаружили под окнами многоэтажки записки с просьбами о помощи.