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«Меня заперли»: в Новосибирске жители многоэтажки нашли записки с просьбой о помощи

Они были привязаны к разным предметам

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Записки нашли возле пятого подъезда

Записки нашли возле пятого подъезда

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В пятницу, 21 мая, жители дома на Адриена Лежена, 17 в Дзержинском районе Новосибирска нашли записки с просьбой о помощи.

— Помогите. Меня заперли на 14-м этаже. Не выпускают. Я девушка. Полицию! — говорится в одной из записок.

Как рассказала корреспонденту НГС одна из жительниц дома, записки о помощи были обнаружены возле пятого подъезда.

— Записок было целых четыре. Женщина гуляла с собакой, увидела — под балконами валяются записки, содержание, что человека удерживают. Жители 17-го дома, несколько человек, обращались в полицию с целью проверки. Полиция ответила, что участковый выехал. Предположительно, там написано «14-й этаж». Валялось около пятого подъезда. Там дом не указан, может, ветром принесло от соседнего. Хотя четыре записки — это странно было бы, — объяснила она.

Женщина уточнила, что вызов был зафиксирован в 17:35, однако, по ее словам, ни полиции, ни участкового не было, в общедомовом чате об этом никто не сообщал. Также она рассказала, что у жильцов есть предположение о том, кто мог удерживать девушку.

— У нас есть подозрение на одну квартиру на 14-м этаже. Вчера вечером туда заходили двое молодых людей с девушкой с двенадцати до часу ночи, — добавила она.

В ГУ МВД по Новосибирской области не смогли оперативно прокомментировать информацию. В пресс-службе Следственного комитета пояснили, что по данному факту проводится проверка.

Обновлено. В пресс-службе СКР по Новосибирской области сообщили, что девушку нашли и доставили в полицию.

В конце апреля новосибирский подросток из ревности приковал девушку к батарее.

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