«Меня заперли»: в Новосибирске жители многоэтажки нашли записки с просьбой о помощи

В пятницу, 21 мая, жители дома на Адриена Лежена, 17 в Дзержинском районе Новосибирска нашли записки с просьбой о помощи.

— Помогите. Меня заперли на 14-м этаже. Не выпускают. Я девушка. Полицию! — говорится в одной из записок.

Как рассказала корреспонденту НГС одна из жительниц дома, записки о помощи были обнаружены возле пятого подъезда.