«Меня заперли»: в Новосибирске жители многоэтажки нашли записки с просьбой о помощи

В пятницу, 21 мая, жители дома на Адриена
— Помогите. Меня заперли на
Как рассказала корреспонденту НГС одна из жительниц дома, записки о помощи были обнаружены возле пятого подъезда.
— Записок было целых четыре. Женщина гуляла с собакой, увидела — под балконами валяются записки, содержание, что человека удерживают. Жители
Женщина уточнила, что вызов был зафиксирован в 17:35, однако, по ее словам, ни полиции, ни участкового не было, в общедомовом чате об этом никто не сообщал. Также она рассказала, что у жильцов есть предположение о том, кто мог удерживать девушку.
— У нас есть подозрение на одну квартиру на
В ГУ МВД по Новосибирской области не смогли оперативно прокомментировать информацию. В пресс-службе Следственного комитета пояснили, что по данному факту проводится проверка.
Обновлено. В пресс-службе СКР по Новосибирской области сообщили, что девушку нашли и доставили в полицию.
В конце апреля новосибирский подросток из ревности приковал девушку к батарее.