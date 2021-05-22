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Следователи нашли девушку, которая кидала записки с просьбой о помощи из многоэтажки

Следователи проводят проверку

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Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего

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Следователи нашли девушку, которая кидала записки с просьбой о помощи в многоэтажке по адресу Адриена Лежена, 17 в пятницу, 21 мая.

— Девушка доставлена в отдел полиции, следователями проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, — сообщили НГС в пресс-службе СКР по Новосибирской области.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Днем около пятого подъезда жильцы дома нашли четыре записки с просьбами о помощи. В них неизвестная девушка писала о том, что ее удерживают силой на 14-м этаже, и просила вызвать полицию.

В апреле подросток из Новосибирска приковал девушку к батарее и попал под уголовное дело.

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