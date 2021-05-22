Следователи нашли девушку, которая кидала записки с просьбой о помощи из многоэтажки

Следователи нашли девушку, которая кидала записки с просьбой о помощи в многоэтажке по адресу Адриена
— Девушка доставлена в отдел полиции, следователями проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, — сообщили НГС в пресс-службе СКР по Новосибирской области.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Днем около пятого подъезда жильцы дома нашли четыре записки с просьбами о помощи. В них неизвестная девушка писала о том, что ее удерживают силой на
В апреле подросток из Новосибирска приковал девушку к батарее и попал под уголовное дело.