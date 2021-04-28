Новосибирский подросток попал под уголовное дело за девушку, прикованную к батарее наручниками

В Новосибирске возбудили уголовное дело в отношении
Как сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова, в момент случившегося подростки находились в общежитии в Дзержинском районе города.
— В период совместного времяпрепровождения подозреваемый приревновал
Полиции удалось освободить девушку, затем подозреваемого доставили к следователю.
— Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения, — добавила Анастасия Кулешова.
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