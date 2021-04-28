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Новосибирский подросток попал под уголовное дело за девушку, прикованную к батарее наручниками

Инцидент произошел в общежитии в Дзержинском районе

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Девушке удалось связаться по телефону с мамой, которая вызвала полицию

Девушке удалось связаться по телефону с мамой, которая вызвала полицию

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В Новосибирске возбудили уголовное дело в отношении 16-летнего подростка — его подозревают в незаконном лишении свободы своей знакомой (п. «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ). Пострадавшей тоже нет 18 лет.

Как сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова, в момент случившегося подростки находились в общежитии в Дзержинском районе города.

— В период совместного времяпрепровождения подозреваемый приревновал 17-летнюю девушку, прочитав ее переписку в телефоне. Подросток взял наручники, пристегнул руку потерпевшей к батарее, после чего закрыл комнату и ушел в неизвестном направлении, тем самым незаконно удерживал последнюю в вышеуказанном помещении. В отсутствие подозреваемого девушке удалось позвонить своей матери, которая обратилась в полицию, — отметила она.

Полиции удалось освободить девушку, затем подозреваемого доставили к следователю.

— Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения, — добавила Анастасия Кулешова.

Год назад мужчина взял в заложники свою жену в магазине на улице Фадеева, при этом он угрожал ножом женщине.

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