Проклятие телестройки? Участницы «Дома-2», умершие загадочной смертью

Причины смерти некоторых участниц телестройки до сих пор остались нераскрытыми Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталы











Даже съемки в популярных телевизионных проектах не гарантирует счастливой, безоблачной и долгой жизни. Вот и у участников «Дома-2» (16+) наверняка были свои планы, в которые входили как минимум любовь и уютное семейное счастье. Но не всем этим планам было суждено сбыться — потому что жизнь этих строителей любви внезапно оборвалась преступно рано. На днях стало известно о смерти 36-летней участницы «Дома-2» Либерж Кпадону, которую обнаружили мертвой в своей квартире, но были в истории телестройки и другие герои, которые ушли внезапно и рано.

Источник: Городские порталы

Оксана Аплекаева

Оксана родилась в Уфе в 1977 году, а на телестройке оказалась в 28 лет. Сюда она пришла, с одной стороны, искать любовь, а с другой, как она позже признавалась, — чтобы почувствовать, как живут люди под круглосуточным наблюдением камер. Для этого ей хватило двух с половиной месяцев. Оксана довольно быстро покинула проект. Одна.

Источник: Памяти Оксаны Аплекаевой / Vk.com











Но даже короткого срока пребывания на телестройке ей хватило, чтобы сделать свое имя и лицо узнаваемым. Покинув периметр, она работала в модельном агентстве, руководила проектами в журналах, участвовала в конкурсах красоты, пробовала себя в роли актрисы.

Источник: Памяти Оксаны Аплекаевой / Vk.com











В августе 2008 года устроилась на подработку стендистом в Московский международный автосалон, где проработала считаные дни, после чего позвонила сестре, рассказала, что ее пригласили на день рождения, и пропала. 1 сентября тело девушки обнаружили на трассе Москва — Рига в Истринском районе проезжавшие мимо водители. Оксану задушили.

Источник: Памяти Оксаны Аплекаевой / Vk.com











Когда преступление получило широкую огласку, оно моментально обросло слухами. Говорили, что якобы за небольшой промежуток времени пропали восемь девушек, работавших на той же выставке. Также ходили разговоры о том, что Оксана связалась с эскортницей, которая утянула ее на одно из закрытых мероприятий, и там девушка услышала то, что не должна была слышать. Рассказывали и о тайном поклоннике. Так или иначе, преступника так и не нашли.



Оксана Корнева

Кеша пришла на проект в июле 2004 года и с легкостью влилась в команду благодаря своей самоиронии, оптимизму и жизнерадостности. На телестройке она пыталась добиться расположения Мая Абрикосова, но, так и не дождавшись от него ответных чувств, покинула периметр спустя полтора месяца и надолго пропала из поля зрения.

Источник: Dom2.ru











Пока в 2009 году не появились новости о том, что Оксана Корнева скончалась в больнице после страшного ДТП. Выяснилось, что она вместе с друзьями пыталась перебежать Садовое кольцо в районе выезда из тоннеля под площадью Маяковского, и компанию сбила маршрутка.



Друзья Кеши скончались на месте, а ее, еще живую, госпитализировали, но спасти не смогли. От полученных травм Оксана скончалась в реанимации. Ей было 24 года.

Мария Политова

Один из телестроителей, Степан Меньщиков, называл Марию «белой вороной»: она ни на кого не была похожа, отличалась эмоциональностью и неуравновешенностью, но никому никогда не желала зла.

Источник: maria_politova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Проект она начала покорять с 2006 года, приходила на телестройку трижды, но всегда покидала ее одна. Только за периметром она нашла свое счастье: начала встречаться с молодым человеком, окончила курсы визажиста, стала работать журналистом и фотомоделью.

Источник: maria_politova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Но только, кажется, жизнь Марии наладилась, как в декабре 2015 года она пропала. Вскоре случайный прохожий нашел ее тело. Оно лежало в сугробе неподалеку от подмосковной дачи Политовой. Экспертиза показала, что в ее крови было большое количество лекарств и алкоголя.



Анастасия Тарасюк

За месяц, проведенный на телестройке в 2013 году, Анастасия непродолжительное время встречалась с Дмитрием Черкасовым, пробовала завязать отношения еще с парой парней, но в итоге ушла с проекта ни с чем.

Источник: Анастасия Тарасюк / Vk.com











Выйдя за периметр, Анастасия пробовала себя в качестве модели, вела активную светскую жизнь, постоянно путешествовала и, по словам ее знакомых, закрутила роман с женатым бизнесменом, который не готов был уйти из семьи ради девушки.

Источник: Анастасия Тарасюк / Vk.com











Летом 2018 года она переехала в новую квартиру, а спустя считаные дни после переезда Анастасию нашли мертвой около дома, где она снимала жилье. Близкие девушки не верят в несчастный случай и считают, что ее намеренно выкинули из окна. Причем за несколько часов до происшествия она написала у себя в соцсетях: «Зато я настоящая».

Источник: Анастасия Тарасюк / Vk.com











Как выяснилось позже, Анастасия состояла на учете у нарколога, нигде не работала и переживала не самый простой период в отношениях с таинственным избранником, а на момент смерти ждала ребенка.



Анастасия Кочервей

Анастасия Кочервей была одной из самых эффектных участниц телестройки. Длинные светлые волосы, выраженные скулы, татуировки. По этим приметам девушка особенно запомнилась зрителям, по ним же ее тело, найденное в Дудергофском канале Санкт-Петербурга, опознали родители.

Источник: nastyafitnes / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











По факту возбудили уголовное дело по статье «Убийство», но в мае 2023 года его закрыли из-за отсутствия состава преступления. Следователи, восстановившие картину последнего дня жизни Анастасии, выяснили, что днем она созвонилась с матерью, вечером поехала к приятелю и занялась с ним сексом, после чего мужчина вызвал такси и проследил, чтобы девушка доехала до дома.

Источник: nastyafitnes / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Таксист рассказал следователям, что отвез Анастасию по указанному адресу, но она попросила его задержаться, после чего переоделась и попросила отвезти ее на машине к Финскому заливу. Водитель так и сделал, после чего высадил пассажирку. Больше ее никто не видел.

Источник: nastyafitnes / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)









