Очередная эвакуация прошла в новосибирском торговом центре — на этот раз очередь дошла до ТЦ «Юпитер»

— Пришел в ТЦ за покупками, как вдруг сработала пожарная сигнализация. Сотрудник сразу попросили всех выйти на улицу. Не знаю долго ли ждали люди, так как я решил не ждать, пока разрешат входить, и поехал домой, — пояснил мужчина.