Очередная эвакуация прошла в новосибирском торговом центре — на этот раз очередь дошла до ТЦ «Юпитер»

В Новосибирске днем 1 апреля эвакуировали посетителей и сотрудников торгового центра «Юпитер». Кадры эвакуации появились в телеграм-канала «Новосибирский паблик».
Как рассказал читатель НГС Виктор, в здании сработала пожарная сигнализация.
— Пришел в ТЦ за покупками, как вдруг сработала пожарная сигнализация. Сотрудник сразу попросили всех выйти на улицу. Не знаю долго ли ждали люди, так как я решил не ждать, пока разрешат входить, и поехал домой, — пояснил мужчина.
Сотрудник торгового центра подтвердил НГС информацию о том, что из здания эвакуировали покупателей.
— Днем сработала пожарная сигнализация. Приезжали сотрудники МЧС, но ничего не обнаружили. Подозреваем, что тревожную кнопку нажали подростки, — отметил сотрудник.
В пресс-службе регионального МЧС также подтвердили, что пожарный расчет выезжал на место, но ничего не обнаружил.
Ранее в Новосибирске провели эвакуацию посетителей и сотрудников торгового центра «Сибирский молл». Источник НГС в правоохранительных органах сообщил, что на электронную почту ТЦ пришло сообщение о минировании.