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Происшествия Очередная эвакуация прошла в новосибирском торговом центре — на этот раз очередь дошла до ТЦ «Юпитер»

Очередная эвакуация прошла в новосибирском торговом центре — на этот раз очередь дошла до ТЦ «Юпитер»

В здании сработала пожарная сигнализация

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На место выезжали пожарные

В Новосибирске днем 1 апреля эвакуировали посетителей и сотрудников торгового центра «Юпитер». Кадры эвакуации появились в телеграм-канала «Новосибирский паблик».

Как рассказал читатель НГС Виктор, в здании сработала пожарная сигнализация.

— Пришел в ТЦ за покупками, как вдруг сработала пожарная сигнализация. Сотрудник сразу попросили всех выйти на улицу. Не знаю долго ли ждали люди, так как я решил не ждать, пока разрешат входить, и поехал домой, — пояснил мужчина.

Сотрудник торгового центра подтвердил НГС информацию о том, что из здания эвакуировали покупателей.

— Днем сработала пожарная сигнализация. Приезжали сотрудники МЧС, но ничего не обнаружили. Подозреваем, что тревожную кнопку нажали подростки, — отметил сотрудник.

В пресс-службе регионального МЧС также подтвердили, что пожарный расчет выезжал на место, но ничего не обнаружил.

Ранее в Новосибирске провели эвакуацию посетителей и сотрудников торгового центра «Сибирский молл». Источник НГС в правоохранительных органах сообщил, что на электронную почту ТЦ пришло сообщение о минировании.

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Эвакуация ТЦ Юпитер МЧС Новосибирск
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