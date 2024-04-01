«Просто видео страшное»: пляж популярного сибирского курорта пронзила огромная дыра — земля в гигантских трещинах

Арендаторы площадей, где появились ямы, должны провести восстановительные работы Источник: Mash Siberia / Telegram











На пляже курорта Яровое в Алтайском крае образовалась огромная яма — в расположенное поблизости соленое озеро намыло песка. В администрации города редакции НГС рассказали, что арендаторы площадей, где случилась проблема, проведут восстановительные работы: там ситуацию не считают слишком критичной.



Со ссылкой на местных жителей Telegram-канал Mash Siberia сообщает, что грунт провалился рядом с местом, где живут туристы. На опубликованном им ролике видны гигантские трещины в земле, которые попадают под ограждение причала.



— Провал продолжает расти и уже подходит к металлическим конструкциям, — утверждается в посте.

Судя по кадрам, над ямой оказалось ограждение Источник: Mash Siberia / Telegram

В администрации Ярового корреспонденту НГС уточнили, что земля, на которой случился обвал, находится в аренде.



— Там промыло песок. Арендаторы восстановят это в рабочем порядке. Не критично все — просто видео такое страшное <…> Подвезут песка, ямы засыплют, сделают водоотводные канавы. Не такое аварийное состояние, — заверили в учреждении. — Это первый год у нас, когда прямо по всему краю вода пошла, а так все равно же водостоки работают. Не справились немного ливневые трубы.



Недавно мусоровоз провалился около дома в Новосибирске: редакция публиковала видео.

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