МИД России потребовал от Украины арестовать главу СБУ. Его обвинили в теракте в «Крокусе»

По делу о теракте арестовали уже несколько человек Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











МИД России передал Украине требования арестовать людей, обвиняемых в причастности к теракту в «Крокусе». Среди них — Василий Малюк, глава Службы безопасности Украины.

— Шокировавший весь мир кровавый террористический акт — далеко не первая террористическая атака против нашей страны за последнее время. Проведенные российскими компетентными органами следственные действия указывают, что следы всех этих преступлений ведут на Украину, — сказано в сообщении МИД.

Дипломаты вспомнили о взрывах, унесших жизни Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, об атаках по Крымскому мосту и других. Требования Украине предъявили со ссылкой на две международные конвенции: «О борьбе с бомбовым терроризмом» и «О борьбе с финансированием терроризма».

— МИД России передал властям Украины требования <...> о немедленном аресте и выдаче всех причастных к данным терактам лиц. В числе этих требований — арест главы СБУ В. Малюка, цинично признавшего 25 марта организацию Украиной подрыва Крымского моста в октябре 2022 года и раскрывшего детали организации других терактов в Российской Федерации. Борьба с международным терроризмом — обязанность каждого государства. Российская сторона требует от киевского режима немедленно прекратить любую поддержку террористической деятельности, выдать виновных и возместить причиненный жертвам ущерб, — сказано в сообщении.