«Сильно надышался угарным газом». В больнице умер мужчина, который во время теракта спасал людей из «Крокуса»

Карен Енгибарян скончался в больнице от острой инфекции дыхательных путей Источник: Karen Engibaryan / Vk.com











В одной из московских больниц умер 35-летний Карен Енгибарян, который спасал людей из здания «Крокус Сити Холла» во время теракта. О смерти мужчины сообщили в Союзе армян России, передают наши коллеги из MSK1.RU.

В момент трагедии Карен Енгибарян оказался недалеко от «Крокуса». Когда он увидел дым на крыше здания, он подбежал к концертному залу и начал помогать пострадавшим эвакуироваться из здания.

— Героически, рискуя жизнью, он помогал людям: вытаскивал из дыма, отводил их к медикам и шел обратно. Одному из пострадавших отдал свою верхнюю одежду. Лишь к утру вернулся домой, — рассказали в Союзе армян России.

В результате Карен Енгибарян сильно надышался угарным газом и простыл. Его госпитализировали с диагнозом «острая инфекция дыхательных путей». Состояние мужчины ухудшалось на протяжении следующих дней, и, к сожалению, спасти его не удалось.

Церемония прощания с Кареном Енгибаряном пройдет в 11:00 в субботу, 30 марта, в Армянском храмовом комплексе Москвы.

Источник: Городские порталы

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