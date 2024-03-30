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Происшествия Теракт в Crocus City Hall «Сильно надышался угарным газом». В больнице умер мужчина, который во время теракта спасал людей из «Крокуса»

«Сильно надышался угарным газом». В больнице умер мужчина, который во время теракта спасал людей из «Крокуса»

Герой скончался в больнице от острой инфекции дыхательных путей

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Карен Енгибарян скончался в больнице от острой инфекции дыхательных путей

В одной из московских больниц умер 35-летний Карен Енгибарян, который спасал людей из здания «Крокус Сити Холла» во время теракта. О смерти мужчины сообщили в Союзе армян России, передают наши коллеги из MSK1.RU.

В момент трагедии Карен Енгибарян оказался недалеко от «Крокуса». Когда он увидел дым на крыше здания, он подбежал к концертному залу и начал помогать пострадавшим эвакуироваться из здания.

— Героически, рискуя жизнью, он помогал людям: вытаскивал из дыма, отводил их к медикам и шел обратно. Одному из пострадавших отдал свою верхнюю одежду. Лишь к утру вернулся домой, — рассказали в Союзе армян России.

В результате Карен Енгибарян сильно надышался угарным газом и простыл. Его госпитализировали с диагнозом «острая инфекция дыхательных путей». Состояние мужчины ухудшалось на протяжении следующих дней, и, к сожалению, спасти его не удалось.

Церемония прощания с Кареном Енгибаряном пройдет в 11:00 в субботу, 30 марта, в Армянском храмовом комплексе Москвы.

Если вы стали очевидцем теракта или в результате трагедии пострадали ваши близкие, расскажите об этом нам. Поделитесь с нашей редакцией историями о героях, которые помогали людям эвакуироваться из «Крокуса» в тот роковой вечер.

Всю информацию о теракте мы собираем в онлайн-трансляции и специальном сюжете.

Ровно неделю назад, вечером 22 марта, в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» раздались выстрелы. Четверо налетчиков в камуфляже открыли огонь по людям, собравшимся на выступление группы «Пикник», а после подожгли здание. Опознание тел, найденных под завалами, всё еще продолжается.
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