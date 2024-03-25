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Происшествия Теракт в Crocus City Hall обзор «Мы всей страной и нацией разделяем боль русского народа»: как мир реагирует на теракт в «Крокусе»

«Мы всей страной и нацией разделяем боль русского народа»: как мир реагирует на теракт в «Крокусе»

Представители дружественных и недружественных государств выразили соболезнования

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Люди продолжают нести цветы к Crocus City Hall

Мировое сообщество не осталось в стороне от событий, произошедших 22 марта в подмосковном Crocus City Hall. Лидеры многих государств осудили теракт и его исполнителей. В тот же вечер официальный представитель российского МИДа Мария Захарова рассказала, что в ведомство стали поступать многочисленные звонки из разных стран от простых граждан и лидеров стран с выражением соболезнований в связи со страшной трагедией в «Крокусе».

Рассказываем, как на жестокий теракт в России отреагировали в мировом сообществе.

Беларусь

Одним из первых выразил соболезнования президент Беларуси Александр Лукашенко.

— Решительно осуждаем это зверское убийство ни в чем не повинных людей, которому не может быть никакого оправдания. Убежден, что все принявшие участие в планировании и совершении этого акта насилия будут установлены и понесут заслуженное наказание. В этот скорбный час желаю мужества и стойкости родным и близким погибших, чтобы пережить невосполнимую утрату, а также скорейшего восстановления всем пострадавшим, — говорится в соболезновании, размещенном на сайте МИД Беларуси.

Республика Сербская

Соболезнования выразил и президент Республики Сербской Милорад Додик.

— Республика Сербская Боснии и Герцеговины решительно осуждает террористическое нападение, которое произошло в Москве, где погибли десятки невинных людей. Выражаем глубочайшие соболезнования семьям погибших, президенту Владимиру Путину и народу России, — сказал Милорад Додик.

Сербия

Слова поддержки и солидарности также опубликованы на сайте посольства Республики Сербии в России. Братская держава солидарна с нашей страной, и сегодня здесь тоже объявлен день национального траура. К тому же 24 марта уже 25 лет в Сербии является датой скорби, связанной с началом бомбардировки НАТО.

— Сербский и русский народ связывает многовековая традиция дружественных отношений, но сегодня нас связывает боль и вместе скорбим по погибшим в НАТО бомбардировках СРЮ и в чудовищной террористической атаке на подмосковный комплекс Crocus City Hall. 24 марта становится датой, когда вместе будем вспоминать страдания ни в чем не повинных мирных жителей Сербии и России, жертв преступлений, которые принесли много горя народам наших двух дружественных стран, — говорится на сайте дипмиссии.

Братский народ солидарен с россиянами, в Белграде образовался стихийный мемориал

Армения

В связи с терактом в Москве соболезнования выразил и МИД Армении. Также на сайте и в соцсетях посольства страны в РФ содержится призыв ведомства не распространять ложную информацию и ориентироваться только на официальные источники.

— Посольство Республики Армения выражает глубокую озабоченность в связи с недавними высказываниями о якобы причастии армян к ужасающему террористическому акту в Crocus City Hall. Считаем возмутительным целенаправленное распространение подобной информации, не соответствующей действительности и нацеленной на разжигание антиармянских настроений в России. Сразу же после трагедии Армения выступила с заявлениями, осуждающими бесчеловечное преступление против мирных граждан. Наши соотечественники в Ереване с раннего утра чтят память всех погибших, возлагая цветы у посольства России в Армении. Еще раз выражаем глубокие соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Все наши мысли и молитвы с народом России.

Венгрия

Соболезнования россиянам в связи с террористическим нападением в концертном зале Crocus City Hall выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Среди последних записей на сайте посольства страны в РФ — обращение дипломатических работников.

— Теракт произошел в концертном зале Crocus City Hall в Подмосковье вечером 22 марта. Пожалуйста, следуйте новостным сообщениям и инструкциям местных властей. Если вы лично пострадали или знаете пострадавшего гражданина Венгрии, пожалуйста, немедленно свяжитесь с консульским отделом нашего посольства, — сказано на сайте ведомства.

Великобритания

Туманный Альбион осудил теракт в «Крокусе». Посольство Великобритании в России отреагировало сразу же после случившегося — в твиттере появился пост:

— Мы осуждаем теракт в подмосковном Crocus City Hall. Это ужасная трагедия. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким пострадавших и погибших от сегодняшних событий, — сказано в тексте сообщения.

Приспущен государственный флаг в день всеобщего траура

В знак скорби на зданиях посольства Великобритании в Москве и генерального консульства в Екатеринбурге были приспущены флаги.

Франция

В МИД Франции назвали произошедшее в Crocus City Hall «отвратительным». Посольство Франции в Москве выразило искренние соболезнования семьям и близким погибших, а также всему российскому народу, и пожелало скорейшего выздоровления тем, кто пострадал в результате нападения.

— Вечером 22 марта Москва и вся Россия пережили трагические часы, связанные с террористическим актом, произошедшим в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске (Московская область). Франция самым решительным образом осудила этот теракт и выразила свою солидарность с теми, кто стал его жертвами, — говорится в сообщении. — Дипломатические и консульские представительства Франции в России присоединятся к национальному дню траура, приспустив флаг в воскресенье, 24 марта, и почтив минутой молчания память жертв в 11 утра в понедельник, 25 марта.

Япония

Заявление официального представителя МИД Японии в связи с терактом в России опубликовано на сайте ведомства.

— В связи со стрельбой, произошедшей в торговом центре в Красногорске (Московская область, Российская Федерация) в ночь на 23 марта (вечером 22 марта по местному времени) и приведшим к многочисленным жертвам, Япония решительно осуждает подобное нападение на гражданских лиц. Выражаем наши искренние соболезнования семьям погибших и сердечное сочувствие пострадавшим.

Италия

Глава МИД Италии выразил сочувствие семьям жертв теракта в «Крокусе». Посол России в Италии прокомментировал реакцию властей этой страны:

— Не можем не отметить заявления, которые были сделаны итальянским руководством: президента Италии С. Маттареллы, председателя Совета министров Италии Дж. Мелони, председателя Сената Республики И. Ла Руссы, заместителей предсовмина М. Сальвини и А. Таяни, министра обороны Г. Крозетто, а также представителей различных политических сил Италии. В них, несмотря на особенности политического позиционирования Рима, содержится однозначное осуждение теракта, выражаются соболезнования родным и близким погибших и поддержка всем пострадавшим, — рассказал дипломат.

К зданию российского посольства в Риме несут цветы в знак солидарности

Турция

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган направил соболезнования всему российскому народу и в ходе выступления на предвыборном митинге в Анкаре заявил:

— Террор неприемлем, откуда бы он ни происходил и кто бы ни был исполнителем. Как страна, которая хорошо знает кровавое, коварное лицо террора, мы всей страной и нацией разделяем боль русского народа. Мы продолжим нашу борьбу с терроризмом — общим врагом человечества.

Германия

МИД Германии на русском языке обратился к россиянам со словами сочувствия, сообщают «Известия». Немецкие дипломаты 23 марта осудили террор, подчеркнув его неприемлемость в любых проявлениях, где бы он ни происходил.

При этом мы не нашли на сайте или в соцсетях посольства Германии в Москве слов соболезнования. На главной странице сайта есть обращение к гражданам Германии с рекомендациями воздержаться от поездок в Российскую Федерацию. В нем упомянуты начало СВО в феврале 2022-го и частичная мобилизация в сентябре того же года.

— Если в настоящий момент вы уже находитесь на территории Российской Федерации, оцените, является ли ваше дальнейшее пребывание в стране необходимым. В случае отсутствия такой необходимости вам следует рассмотреть возможность покинуть страну, — отмечается в обращении, которое до сих пор не перемещено в архив.

США

23 марта государственный секретарь США Энтони Блинкен принес соболезнования пострадавшим и семьям погибших в Crocus City Hall. В заявлении он отметил, что Соединенные Штаты решительно осуждают «смертоносный террористический акт, совершенный вчера в Москве».

— Мы выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким погибших и всем, кто затронут этим чудовищным преступлением. Мы осуждаем терроризм во всех его формах и солидарны с народом России в скорби по поводу гибели людей в результате этого ужасного события.

На сайте посольства США в России новость о теракте — на главной странице. Сейчас американские дипломатические ведомства выясняют, пострадали ли сограждане в результате теракта в концертном зале Crocus City Hall. Также в Госдепе рекомендуют тем, кто проживает или путешествует по России, покинуть страну.

Число погибших при теракте в «Крокусе» выросло до 137 человек. Всю информацию о трагедии мы собираем в режиме онлайн.

ПО ТЕМЕ
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