НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -3

4 м/c,

ю-з.

 750мм 60%
Подробнее
3 Пробки
USD 92,61
EUR 100,22
Реклама

ТЕМА ДНЯ

У хоккейной «Сибири» появится новый главный тренер

Выдвижение на Народную премию
Скуловая имплантация зубов
Теракт в Crocus City Hall
Дома, о которых все говорят
Скандал во дворе из-за проезда
Доступное протезирование зубов
Возмутительная улица Писарева
Находит работу студентам
НГС в Telegram
Происшествия Теракт в Crocus City Hall «У тебя одно ухо осталось!» В Сети распространяются кадры жестокого задержания подозреваемого в теракте

«У тебя одно ухо осталось!» В Сети распространяются кадры жестокого задержания подозреваемого в теракте

Из этических соображений публикуем только скриншоты

3 512
70 комментариев

В Сети распространяется видео, на котором задержанному по подозрению в исполнении теракта в подмосковном «Крокусе» отрезают часть уха и заставляют его съесть. В телеграм-каналах в течение дня 23 марта было опубликовано четыре видео с его участием. Подробности — в материале «Фонтанки».

Первый фрагмент разместил в своем тг-канале член Общественного совета РФ, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов — двое с автоматами ведут задержанного в футболке, правая половина его лица залита кровью.

Видео сопровождается подписью: «Один из террористов, задержанных в Брянской области, пытался уйти в лес. Но наши силовики надрали ему уши».

Через несколько часов федеральные СМИ опубликовали допрос в машине. Здесь мужчина в той же одежде, что и на первом ролике, но уже с перебинтованной головой. В числе первых это видео появилось у телеканала RT. Перед допросом голос за кадром говорит: «Я здесь. У тебя еще одно ухо осталось».

Некоторые из журналистов предложили, что ухо задержанному отстрелили в горячке погони. Однако довольно скоро было обнародовано третье видео, доказывающее несостоятельность этой версии.

Знакомый уже по первым двум съемкам мужчина прижат к земле коленом человека в камуфляже. Задержанному отрезают часть уха и суют ему в рот. Задержанный выплевывает свое ухо, ему говорят, что сейчас аналогичную процедуру совершат с его половым членом. Это видео распространено в тг-каналах, поддерживающих идеологию расформированного после мятежа ЧВК «Вагнер». «Фонтанка» из морально-этических соображений публикует только скриншоты.

К вечеру 23 марта никто из официальных лиц не дал оценку этим кадрам. В ультраправых каналах, называющих себя патриотическими, экзекуция вызвала одобрение.

Четвертое видео появилось в канале, который носит имя одного из бывших соратников командира ДШРГ «Русич». Здесь показаны секунды до отрезания уха. Задержанного бьют ногой в лицо.

В этом же канале опубликовано фото окровавленного ножа, как утверждается — того самого. Говорится, что фото предоставил подписчик, а нож выставляется на аукцион, часть денег с которого пойдет на помощь пострадавшим в теракте.

В боте обратной связи корреспонденту ответили, что канал больше не принадлежит Евгению Рассказову, в правых кругах известному под позывным Топаз. В сентябре прошлого года «Фонтанка» публиковала интервью с Рассказовым, тогда он фактически отрекся от одиозной группировки ДШРГ «Русич», объявил, что покинул зону боевых действий и сосредоточился на гуманистических проектах.

23 марта по телефону Евгений Рассказов сказал «Фонтанке», что не имеет доступа к своему каналу — «его увели еще месяца два назад». Видео и аукцион он видел, прокомментировал коротко: «Ужас». Рассказов подтвердил свою позицию, обозначенную в интервью. Он также сказал, что снова собирается в ближайшее время на фронт, но к «Русичу» больше не вернется.

Террористический акт в «Крокус сити холле» в Красногорске произошел вечером 22 марта. По последним данным, которые публиковала глава RT Маргарита Симоньян, погибли 143 человека. Следственный комитет располагает данными о 133 погибших. Число жертв, вероятно, будет расти по мере разбора завалов. Еще больше сотни человек пострадали. Задержаны 11 человек, в том числе четверо террористов, непосредственно осуществивших атаку, заявляли в ФСБ.


ПО ТЕМЕ
Теракт Крокус Сити Холл Пожар в Крокус Сити Холле
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Четыре знака Зодиака — под мощным влиянием: новосибирский астролог дала советы на время коридора затмений
Анастасия Першина
Мнение
«Почему я жива, а они нет?» Эмоциональная колонка главного редактора MSK1.RU о трагедии в Crocus City Hall
Оксана Маклакова
Главный редактор MSK1.RU
Мнение
«Чаты разрывались от сообщений коллег, которые были готовы выйти на смены»: врач скорой — о работе во время теракта в «Крокусе»
Рекомендуем
Знакомства

Алина, 39

Ириска, 40

Arina, 46

Юлия, 33

Руслан, 49

Наталья, 43

Начать знакомиться
Объявления

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Доставка дров сосна горбыль (пиленный под топку)

1 200 ₽

Услуги автокрана

3 000 ₽

Добавить объявление