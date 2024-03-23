«Мы в туалете прячемся. Мы горим». Уличный музыкант Миша Ретро вывел людей из горящего Crocus City Hall сквозь дым и пули

Уличный музыкант вывел людей из горящего Crocus City Hall сквозь дым и пули Источник: Артем Устюжанин / T.me











Уличный музыкант Миша Ретро спас жизнь нескольким посетителям во время теракта в Crocus City Hall. Он выводил людей сквозь дым и пули из здания на улицу. Молодой человек спрятался от террористов в туалете охваченного пламенем комплекса. Многие пострадавшие находились именно там и отравились угарным газом.

Миша Ретро (настоящее имя Михаил Филиппов. — Прим.ред.). Играет на гитаре на центральных улицах Москвы с 2017 года

Михаил Филиппов в своих соцсетях рассказывал о самых первых минутах теракта в концертном зале. По его словам, вместе со своей девушкой Натальей он пришел на концерт группы «Пикник». Она отошла в туалет, и буквально через несколько минут началась пальба. Музыкант бросился к девушке в туалет и заперся с ней и еще несколькими посетителями.

— Саша, тут стреляют. Помоги, вызовите полицию. В нас стреляют, мы прячемся, — говорил на видео Михаил. — Вызовите полицию.

«В "Крокусе" террористы. Теракт. Помогите» Михаил Ретро, уличный музыкант

Во время теракта, по словам уличного музыканта, не работала связь. Он начал писать в своем Telegram-канале сообщения с криками о помощи: «Я очень всех люблю. Всех родных. Маму, папу, бабулю, дедулю. Сестру свою. Наташу люблю. Нам очень страшно».

— «Крокус» горит, друзья. Мы в туалете прячемся. Мы горим. Тут дым, нас выживают, чтобы расстрелять. Нас травят дымом. Мы на втором этаже. Вызовите всех. Нас тут много, — через время публиковал видео Миша Ретро.

Источник: МИША РЕТРО / T.me

Через какое-то время уличный музыкант сообщил, что им удалось выбраться. Он опубликовал видео, на котором заметно, что всё его лицо в копоти.



— Мы живы, мы в скорой помощи. В момент, когда стало понятно, что мы либо задохнемся, либо надо бежать, всё было черным, — рассказывал Филиппов. — В жизни бы не поверил, что не смогу видеть. Я крикнул Наташе: «Побежали вперед». И люди, которые были с нами в туалете, тоже с нами побежали. Стреляли... Шли гуськом.

Источник: МИША РЕТРО / T.me

Позднее Михаила Филиппова вместе с девушкой доставили в больницу. По его словам, чувствует он себя лучше, только «флешбэки мощные и черные слюни и кашель сильный».

— Мы когда выбежали в последний момент, еще были слышны выстрелы. Было очень много крови. Мы напрашивались к людям в машины, которые поспешно оттуда убегали. И третья машина согласилась. Нас довезли до больницы. Я рад, что мы выбежали в тот последний момент, что мы решились на этот риск.

«Я рад, что мы выбежали в тот последний момент, что мы решились на этот риск. Иначе мы бы остались там до сих пор» Михаил Ретро, уличный музыкант

Вечером 22 марта неизвестные, вооруженные автоматами, ворвались в подмосковный концертный зал Crocus City Hall. Они открыли стрельбу по мирным людям, устроили несколько взрывов, после чего начался пожар. Пламя охватило 13 тысяч метров, локализовать его удалось только спустя четыре часа. Сотням человек удалось покинуть здание самостоятельно. Тех, кто выбрался на крышу, эвакуировали с помощью лестниц.

