«Люди, кто сидел, кто стоял, они шли и вот стреляли»: теракт в Crocus City Hall глазами тех, кто был внутри

Вся страна скорбит по жертвам теракта в Crocus City Hall. На место трагедии люди несут цветы и свечи. Вчера, 22 марта, около 8 часов вечера в концертном зале, куда тысячи людей пришли на концерт группы «Пикник», неизвестные открыли стрельбу. Люди говорят, что сначала даже не поняли, что это за звуки, а когда осознали, были в ужасе. Одни спасались бегством, другие старались спрятаться, помогали друзьям, родным и совершенно незнакомым людям.
Как всё происходило в трагический вечер — видео глазами тех, кто в момент нападения был внутри концертного центра, смотрите выше.
Crocus City Hall тушили всю ночь, днем 23 марта под завалами спасатели нашли тела еще 20 человек. На данный момент известно о 143 погибших. По предварительным данным, причинами гибели людей стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения.
Мы собираем всё, что известно о трагедии, в режиме онлайн.