«Люди, кто сидел, кто стоял, они шли и вот стреляли»: теракт в Crocus City Hall глазами тех, кто был внутри

Вся страна скорбит по жертвам теракта в Crocus City Hall. На место трагедии люди несут цветы и свечи. Вчера, 22 марта, около 8 часов вечера в концертном зале, куда тысячи людей пришли на концерт группы «Пикник», неизвестные открыли стрельбу. Люди говорят, что сначала даже не поняли, что это за звуки, а когда осознали, были в ужасе. Одни спасались бегством, другие старались спрятаться, помогали друзьям, родным и совершенно незнакомым людям.

