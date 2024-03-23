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Происшествия Теракт в Crocus City Hall «Люди, кто сидел, кто стоял, они шли и вот стреляли»: теракт в Crocus City Hall глазами тех, кто был внутри

«Люди, кто сидел, кто стоял, они шли и вот стреляли»: теракт в Crocus City Hall глазами тех, кто был внутри

На данный момент известно уже о 143 погибших

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Вся страна скорбит по жертвам теракта в Crocus City Hall. На место трагедии люди несут цветы и свечи. Вчера, 22 марта, около 8 часов вечера в концертном зале, куда тысячи людей пришли на концерт группы «Пикник», неизвестные открыли стрельбу. Люди говорят, что сначала даже не поняли, что это за звуки, а когда осознали, были в ужасе. Одни спасались бегством, другие старались спрятаться, помогали друзьям, родным и совершенно незнакомым людям.

Как всё происходило в трагический вечер — видео глазами тех, кто в момент нападения был внутри концертного центра, смотрите выше.

Crocus City Hall тушили всю ночь, днем 23 марта под завалами спасатели нашли тела еще 20 человек. На данный момент известно о 143 погибших. По предварительным данным, причинами гибели людей стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения.

Мы собираем всё, что известно о трагедии, в режиме онлайн.

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