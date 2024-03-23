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Число жертв теракта выросло до 143 человек

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Происшествия Теракт в Crocus City Hall Задержали 11 человек: число погибших в Crocus City выросло до 115 человек — видео о теракте

Задержали 11 человек: число погибших в Crocus City выросло до 115 человек — видео о теракте

Появились и фото подозреваемых

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По сообщениям силовиков, число погибших будет расти

Силовики задержали 11 человек из-за теракта в Подмосковье. Террористы устроили бойню в Crocus City Hall в пятницу, 22 марта. Они ворвались перед концертом группы «Пикник» и открыли стрельбу из автоматов, подожгли зал.

Число погибших сейчас уже достигло 115 человек и, по сообщениям силовиков, эта цифра будет расти. Пострадало более 100 человек.

Люди по всей стране несут цветы к стихийным мемориалам. Отменяются концерты и развлекательные мероприятия. В Новосибирске только НОВАТ решил показать балет и детскую оперу, потому что «решили не лишать радости наших маленьких зрителей».

В это время страна скорбит. Мы собрали в видео выше, что известно о теракте на данный момент.

Мы ведем онлайн-трансляцию.

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