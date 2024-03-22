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Происшествия Окунали головой в унитаз: в школе под Новосибирском старшеклассники издевались над ребенком — видео

Окунали головой в унитаз: в школе под Новосибирском старшеклассники издевались над ребенком — видео

Следственный комитет начал проверку по факту происшествия

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Мальчик громко кричит во время издевательств

Следственный комитет начал проверку по факту избиения несовершеннолетнего в одной из школ в Искитиме. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Новосибирской области.

— Сегодня в одном из средств массовой информации опубликовано сообщение о причинении старшеклассником в одной из общеобразовательных школ города Искитима телесных повреждений несовершеннолетнему. По данному сообщению СМИ следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области организована доследственная проверка, — говорится в сообщении ведомства.

Следователи изучат все обстоятельства произошедшего, а также дадут оценку действиям сотрудников школы на предмет халатности. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Информацию о происшествии опубликовали на YouTube-канале «НТН24». В выпуске сказано, что инцидент якобы произошел 21 марта в 11-й школе Искитима. Якобы старшеклассники избили пятиклассника и окунали его лицом в унитаз. В выпуске также сказано, что директор школы якобы не сочла нужным обращаться в правоохранительные органы и настаивала на «разбирательстве на месте».

Ранее в Новосибирске заметили подозрительный автомобиль у лицея №12. Его водитель приставал к школьникам.

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