Окунали головой в унитаз: в школе под Новосибирском старшеклассники издевались над ребенком — видео

Мальчик громко кричит во время издевательств Источник: Видео сообщества «О чем говорят в Новосибирске | Новости»











Следственный комитет начал проверку по факту избиения несовершеннолетнего в одной из школ в Искитиме. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Новосибирской области.



— Сегодня в одном из средств массовой информации опубликовано сообщение о причинении старшеклассником в одной из общеобразовательных школ города Искитима телесных повреждений несовершеннолетнему. По данному сообщению СМИ следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области организована доследственная проверка, — говорится в сообщении ведомства.



Источник: «О чем говорят в Новосибирске | Новости»

Следователи изучат все обстоятельства произошедшего, а также дадут оценку действиям сотрудников школы на предмет халатности. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.



Информацию о происшествии опубликовали на YouTube-канале «НТН24». В выпуске сказано, что инцидент якобы произошел 21 марта в 11-й школе Искитима. Якобы старшеклассники избили пятиклассника и окунали его лицом в унитаз. В выпуске также сказано, что директор школы якобы не сочла нужным обращаться в правоохранительные органы и настаивала на «разбирательстве на месте».

