«Предлагал погреться»: сибиряки заявили о подозрительном водителе автомобиля Jeep — его заметили у лицея

Машину заметили у лицея на улице Серебренниковской Источник: 2ГИС











Родители заподозрили мужчину на автомобиле Jeep Grand Cherokee в том, что он приставал к школьникам рядом с лицеем №12 в Новосибирске.



Сообщение об этом появилось в чате местных жителей. По версии его автора, инцидент произошел возле учебного заведения накануне, 21 марта.



— Машина стояла возле пешеходного мостика напротив лицея. Взрослый мужчина — по словам детей, старше 50 лет — предлагал в ней погреться, делал им непристойные предложения. Спугнула одна из родителей одноклассника, которая проходила и услышала происходящее, — сообщает автор письма.



Говорится, что вскоре после этого сразу несколько родителей пошли искать авто, но на тот момент на месте его уже не было.



В приемной лицея в разговоре с корреспондентом НГС информацию о мужчине назвали непроверенной. Там сказали следующее:



— Со всеми вопросами — в департамент образования. Но вообще мы разбираемся, номер этой машины знаем.



Корреспондент отправила запрос в мэрию Новосибирска.

В пресс-службе ГУ МВД региона НГС рассказали, что в полицию поступило заявление. Информация проверяется.

— Всем, кто владеет какими-либо сведениями о произошедшем, просьба незамедлительно обратиться в полицию, — подчеркивают в ГУ МВД по Новосибирской области.

Недавно в Новосибирске заявили о мужчине, который приставал к школьникам и якобы предложил заняться сексом.



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