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Происшествия «Предлагал погреться»: сибиряки заявили о подозрительном водителе автомобиля Jeep — его заметили у лицея

«Предлагал погреться»: сибиряки заявили о подозрительном водителе автомобиля Jeep — его заметили у лицея

Полиция проводит проверку

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Машину заметили у лицея на улице Серебренниковской

Родители заподозрили мужчину на автомобиле Jeep Grand Cherokee в том, что он приставал к школьникам рядом с лицеем №12 в Новосибирске.

Сообщение об этом появилось в чате местных жителей. По версии его автора, инцидент произошел возле учебного заведения накануне, 21 марта.

— Машина стояла возле пешеходного мостика напротив лицея. Взрослый мужчина — по словам детей, старше 50 лет — предлагал в ней погреться, делал им непристойные предложения. Спугнула одна из родителей одноклассника, которая проходила и услышала происходящее, — сообщает автор письма.

Говорится, что вскоре после этого сразу несколько родителей пошли искать авто, но на тот момент на месте его уже не было.

В приемной лицея в разговоре с корреспондентом НГС информацию о мужчине назвали непроверенной. Там сказали следующее:

— Со всеми вопросами — в департамент образования. Но вообще мы разбираемся, номер этой машины знаем.

Корреспондент отправила запрос в мэрию Новосибирска.

В пресс-службе ГУ МВД региона НГС рассказали, что в полицию поступило заявление. Информация проверяется.

— Всем, кто владеет какими-либо сведениями о произошедшем, просьба незамедлительно обратиться в полицию, — подчеркивают в ГУ МВД по Новосибирской области.

Если вы стали очевидцем или знаете что-либо о случившемся, обратитесь в редакцию.
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Недавно в Новосибирске заявили о мужчине, который приставал к школьникам и якобы предложил заняться сексом.

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