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«Предложил заняться сексом в будке»: в Новосибирске заявили о мужчине, который приставал к школьникам

Полицейские проводят проверку

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Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего

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В Новосибирске полиция проводит проверку из-за сообщения о мужчине, который якобы пристал к подросткам. Сибиряк, как заявили в телеграм-канале «Новосибирский паблик», предложил интимную связь детям.

В сообщении сказано, что инцидент якобы произошел в Первомайском районе Новосибирска. В телеграм-канале опубликовали видео разговора мужчины и подростков.

— Охранник одной из строек в Первомайском районе Новосибирска предложил школьникам заняться с ним сексом у себя в будке, — заявили в телеграм-канале.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области НГС уточнили, что сообщений и заявлений по данному факту в полицию не поступало.

— Информация, опубликованная в сети Интернет, зарегистрирована сотрудниками полиции в установленном порядке, — сообщили в ведомстве. — Проводится проверка. Устанавливаются личности граждан, а также все обстоятельства произошедшего.

В конце прошлого года в Новосибирске задержали мужчину из-за подозрений в насилии над девочкой. Инцидент произошел в Октябрьском районе.

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ПолицияСексНовосибирскПодросткиШкольникиПервомайский район
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