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Самосвал и грузовик столкнулись на Разъезде Иня в Новосибирске

Они получили серьезные повреждения

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2 комментария
Рабочие осматривают самосвал

В Новосибирске на разъезде Иня столкнулись самосвал Howo и контейнеровоз. ДТП произошло сегодня, 19 марта, около 03:00. Как сообщает группа «АСТ-54» во «ВКонтакте», на месте работали сотрудники ГИБДД и врачи.

Сейчас данных о пострадавших нет. Утром остался только разбитый самосвал сбоку от дороги на Бердском шоссе. В этом районе по-прежнему затруднено движение. Рабочие утром уже осматривают самосвал, который серьезно разбит спереди.

Вы были свидетелем этого ДТП? У вас есть информация о пострадавших? Свяжитесь с редакцией
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Вчера семья из Новосибирской области погибла в страшной аварии на трассе в Кузбассе. Позже стали известны обстоятельства трагедии.

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